إصابة مواطن بطلق ناري بالأفلاج ونقله للرياض

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الأفلاج العام اليوم مواطنًا تعرض لإصابة من جراء طلق ناري.
وباشر الفريق الطبي بمستشفى الأفلاج اليوم الأحد علاج حالة إصابة لمواطن تعرض لطلق ناري وتم تقديم العلاجات اللازمة له ونقله لمدينة الرياض.
استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الأفلاج العام اليوم مواطنًا تعرض لإصابة من جراء طلق ناري.
وباشر الفريق الطبي بمستشفى الأفلاج اليوم الأحد علاج حالة إصابة لمواطن تعرض لطلق ناري وتم تقديم العلاجات اللازمة له ونقله لمدينة الرياض.
استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الأفلاج العام اليوم مواطنًا تعرض لإصابة من جراء طلق ناري.
وباشر الفريق الطبي بمستشفى الأفلاج اليوم الأحد علاج حالة إصابة لمواطن تعرض لطلق ناري وتم تقديم العلاجات اللازمة له ونقله لمدينة الرياض.
استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الأفلاج العام اليوم مواطنًا تعرض لإصابة من جراء طلق ناري.
وباشر الفريق الطبي بمستشفى الأفلاج اليوم الأحد علاج حالة إصابة لمواطن تعرض لطلق ناري وتم تقديم العلاجات اللازمة له ونقله لمدينة الرياض.