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إصابة مواطن بطلق ناري بالأفلاج ونقله للرياض

تم تقديم العلاجات اللازمة له

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الأفلاج العام اليوم مواطنًا تعرض لإصابة من جراء طلق ناري.


وباشر الفريق الطبي بمستشفى الأفلاج اليوم الأحد علاج حالة إصابة لمواطن تعرض لطلق ناري وتم تقديم العلاجات اللازمة له ونقله لمدينة الرياض.

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إصابة مواطن بطلق ناري بالأفلاج ونقله للرياض
سبق

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الأفلاج العام اليوم مواطنًا تعرض لإصابة من جراء طلق ناري.


وباشر الفريق الطبي بمستشفى الأفلاج اليوم الأحد علاج حالة إصابة لمواطن تعرض لطلق ناري وتم تقديم العلاجات اللازمة له ونقله لمدينة الرياض.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
09:53 PM

إصابة مواطن بطلق ناري بالأفلاج ونقله للرياض

تم تقديم العلاجات اللازمة له

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
1
5,340

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الأفلاج العام اليوم مواطنًا تعرض لإصابة من جراء طلق ناري.


وباشر الفريق الطبي بمستشفى الأفلاج اليوم الأحد علاج حالة إصابة لمواطن تعرض لطلق ناري وتم تقديم العلاجات اللازمة له ونقله لمدينة الرياض.

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