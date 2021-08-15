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أرقام صادمة.. السعودية أعلى معدل إصابة بتسوس الأسنان في العالم

"الصحة": 93٪ لدى أطفال المدارس.. 80٪ ممن بعمر 6 أعوام لا ينظفون

كشفت وزارة الصحة، أن السعودية أعلى معدلات الإصابة بتسوس الأسنان في العالم؛ حيث بلغت النسبة 93٪ لدى الأطفال بالمدارس.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو توعوي نشرته "صحة مكة" حول تسوس الأسنان في السعودية، وأوضحت وزارة الصحة أن نسبة 80٪ من الأطفال الذين في عمر 6 سنوات لا ينظفون أسنانهم بانتظام، الأرقام كبيرة وصادمة مع أن تسوس الأسنان يمكن الوقاية منه بنسبة 100٪.

وفي ذات السياق، بينت وزارة الصحة أن التسوس عبارة عن فجوات في مينا الأسنان تتشكل بفعل الأحماض البكتيرية، ويتكون بسبب البكتيريا وبقايا الطعام والوقت، وبالتالي إذا وجدت البكتيريا الكربوهيدرات والسكريات تتغذى عليها وتنتج الأحماض لتلتصق البكتيريا بالسن ونكون طبقة تسمى BLAQUE خلال 20 دقيقة من الأكل، وإذا لم يتم تنظيفها تتحول إلى تسوسات وتكبر حتى تصل إلى عصب السن.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الحل هو تنظيف الأسنان بشكل صحيح مرتين في اليوم على الأقل، وكذلك تنظيف اللسان واستخدام خيط الأسنان لتنظيف الأسطح التي لا تصلها الفرشاة بين الأسنان وزيارة العيادة كل 6 أشهر لاكتشاف أي تسوسات في بدايتها ولوضع مادة الفلورايد التي تساعد في مقاومة التسوس خاصة الأطفال، والاهتمام بالغذاء المتوازن والتقليل من السكريات والكربوهيدرات عنصر مهم لحماية الأسنان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أرقام صادمة.. السعودية أعلى معدل إصابة بتسوس الأسنان في العالم
سبق

كشفت وزارة الصحة، أن السعودية أعلى معدلات الإصابة بتسوس الأسنان في العالم؛ حيث بلغت النسبة 93٪ لدى الأطفال بالمدارس.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو توعوي نشرته "صحة مكة" حول تسوس الأسنان في السعودية، وأوضحت وزارة الصحة أن نسبة 80٪ من الأطفال الذين في عمر 6 سنوات لا ينظفون أسنانهم بانتظام، الأرقام كبيرة وصادمة مع أن تسوس الأسنان يمكن الوقاية منه بنسبة 100٪.

وفي ذات السياق، بينت وزارة الصحة أن التسوس عبارة عن فجوات في مينا الأسنان تتشكل بفعل الأحماض البكتيرية، ويتكون بسبب البكتيريا وبقايا الطعام والوقت، وبالتالي إذا وجدت البكتيريا الكربوهيدرات والسكريات تتغذى عليها وتنتج الأحماض لتلتصق البكتيريا بالسن ونكون طبقة تسمى BLAQUE خلال 20 دقيقة من الأكل، وإذا لم يتم تنظيفها تتحول إلى تسوسات وتكبر حتى تصل إلى عصب السن.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الحل هو تنظيف الأسنان بشكل صحيح مرتين في اليوم على الأقل، وكذلك تنظيف اللسان واستخدام خيط الأسنان لتنظيف الأسطح التي لا تصلها الفرشاة بين الأسنان وزيارة العيادة كل 6 أشهر لاكتشاف أي تسوسات في بدايتها ولوضع مادة الفلورايد التي تساعد في مقاومة التسوس خاصة الأطفال، والاهتمام بالغذاء المتوازن والتقليل من السكريات والكربوهيدرات عنصر مهم لحماية الأسنان.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
03:01 PM

أرقام صادمة.. السعودية أعلى معدل إصابة بتسوس الأسنان في العالم

"الصحة": 93٪ لدى أطفال المدارس.. 80٪ ممن بعمر 6 أعوام لا ينظفون

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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كشفت وزارة الصحة، أن السعودية أعلى معدلات الإصابة بتسوس الأسنان في العالم؛ حيث بلغت النسبة 93٪ لدى الأطفال بالمدارس.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو توعوي نشرته "صحة مكة" حول تسوس الأسنان في السعودية، وأوضحت وزارة الصحة أن نسبة 80٪ من الأطفال الذين في عمر 6 سنوات لا ينظفون أسنانهم بانتظام، الأرقام كبيرة وصادمة مع أن تسوس الأسنان يمكن الوقاية منه بنسبة 100٪.

وفي ذات السياق، بينت وزارة الصحة أن التسوس عبارة عن فجوات في مينا الأسنان تتشكل بفعل الأحماض البكتيرية، ويتكون بسبب البكتيريا وبقايا الطعام والوقت، وبالتالي إذا وجدت البكتيريا الكربوهيدرات والسكريات تتغذى عليها وتنتج الأحماض لتلتصق البكتيريا بالسن ونكون طبقة تسمى BLAQUE خلال 20 دقيقة من الأكل، وإذا لم يتم تنظيفها تتحول إلى تسوسات وتكبر حتى تصل إلى عصب السن.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الحل هو تنظيف الأسنان بشكل صحيح مرتين في اليوم على الأقل، وكذلك تنظيف اللسان واستخدام خيط الأسنان لتنظيف الأسطح التي لا تصلها الفرشاة بين الأسنان وزيارة العيادة كل 6 أشهر لاكتشاف أي تسوسات في بدايتها ولوضع مادة الفلورايد التي تساعد في مقاومة التسوس خاصة الأطفال، والاهتمام بالغذاء المتوازن والتقليل من السكريات والكربوهيدرات عنصر مهم لحماية الأسنان.

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