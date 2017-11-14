نعت إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، عبر حسابها بموقع التواصل "تويتر"؛ وفاة معلمة وطالبتين، وذلك بعد أن انتقلن إلى جوار ربهنّ، اليوم الخميس، إثر حادث مروري مروع وقع أثناء توجهّهن إلى إحدى المدارس شمال الخط السريع شرق المحافظة. ‫وفي التفاصيل: أشار حساب التعليم إلى أن مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية، قام بالاطمئنان على حالات المصابين من الطالبات، واللاتي تم نقلهن إلى المستشفى العام ومستشفى القوات المسلحة، وقابل ذوي المتوفيات، داعياً الله لهم بالرحمة والمغفرة، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، وبالشفاء العاجل لباقي المصابات. ‫وباشرت الجهات الإسعافية حادثًا لمركبة تقلّ عشر طالبات، بينهم معلمة، بالقرب من الطريق المؤدي لمطار وادي الدواسر، وتحديدًا عند محطة الركبان، نتج عنه وفاة معلمة وطالبتين، بالإضافة لوفاة قائد المركبة سوداني الجنسية، فيما نقلن البقية إلى مستشفى وادي الدواسر ومستشفى القوات المسلحة بالمحافظة، بينهن أربع إصابات بليغة تم تنويمهم بالعناية الفائقة. ‫واتهم الأهالي في وسم تم تدشينه على موقع التواصل، أسموه: ‫#طريق_وادي_الدواسر_بدون_رصيف ؛ الجهات المسؤولة بالتقصير واللامبالاة بحق الأرواح من البشر؛ نظراً لعدم وجود رصيف بين "السيدين"؛ كونه يُعد طريقاً سريعاً وشرياناً أساسيّاً يربط العاصمة الرياض بأربع مناطق إدارية. ‫وأجمع المغردون على أن الجوبة شرق المحافظة تعتبر من المناطق الحيوية التي تشهد كثافة سكانية، وتحديدًا شمال الخط السريع، وتفتقد لكثير من الخدمات الأساسية، مناشدين المسؤولين بسرعة الوقوف على الطريق، وإحداث مراكز إسعافية ومدارس ومستشفى، وبالإضافة لسرعة إنجاز الكباري المعتمدة التي سوف تسهم في إيقاف الحوادث المميتة".

"تعليم الدواسر" ينعى وفاة معلمة وطالبتين بحادث مروري شرق المحافظة خلف الدوسري سبق 2019-11-14 نعت إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، عبر حسابها بموقع التواصل "تويتر"؛ وفاة معلمة وطالبتين، وذلك بعد أن انتقلن إلى جوار ربهنّ، اليوم الخميس، إثر حادث مروري مروع وقع أثناء توجهّهن إلى إحدى المدارس شمال الخط السريع شرق المحافظة.



‫وفي التفاصيل: أشار حساب التعليم إلى أن مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية، قام بالاطمئنان على حالات المصابين من الطالبات، واللاتي تم نقلهن إلى المستشفى العام ومستشفى القوات المسلحة، وقابل ذوي المتوفيات، داعياً الله لهم بالرحمة والمغفرة، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، وبالشفاء العاجل لباقي المصابات.



‫وباشرت الجهات الإسعافية حادثًا لمركبة تقلّ عشر طالبات، بينهم معلمة، بالقرب من الطريق المؤدي لمطار وادي الدواسر، وتحديدًا عند محطة الركبان، نتج عنه وفاة معلمة وطالبتين، بالإضافة لوفاة قائد المركبة سوداني الجنسية، فيما نقلن البقية إلى مستشفى وادي الدواسر ومستشفى القوات المسلحة بالمحافظة، بينهن أربع إصابات بليغة تم تنويمهم بالعناية الفائقة.



‫واتهم الأهالي في وسم تم تدشينه على موقع التواصل، أسموه: ‫#طريق_وادي_الدواسر_بدون_رصيف ؛ الجهات المسؤولة بالتقصير واللامبالاة بحق الأرواح من البشر؛ نظراً لعدم وجود رصيف بين "السيدين"؛ كونه يُعد طريقاً سريعاً وشرياناً أساسيّاً يربط العاصمة الرياض بأربع مناطق إدارية.



‫وأجمع المغردون على أن الجوبة شرق المحافظة تعتبر من المناطق الحيوية التي تشهد كثافة سكانية، وتحديدًا شمال الخط السريع، وتفتقد لكثير من الخدمات الأساسية، مناشدين المسؤولين بسرعة الوقوف على الطريق، وإحداث مراكز إسعافية ومدارس ومستشفى، وبالإضافة لسرعة إنجاز الكباري المعتمدة التي سوف تسهم في إيقاف الحوادث المميتة".

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441 08:25 PM

"تعليم الدواسر" ينعى وفاة معلمة وطالبتين بحادث مروري شرق المحافظة مساعد ‫مدير التعليم اطمئن على حالات المصابات بعد نقلهن إلى المستشفى





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نعت إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، عبر حسابها بموقع التواصل "تويتر"؛ وفاة معلمة وطالبتين، وذلك بعد أن انتقلن إلى جوار ربهنّ، اليوم الخميس، إثر حادث مروري مروع وقع أثناء توجهّهن إلى إحدى المدارس شمال الخط السريع شرق المحافظة.



‫وفي التفاصيل: أشار حساب التعليم إلى أن مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية، قام بالاطمئنان على حالات المصابين من الطالبات، واللاتي تم نقلهن إلى المستشفى العام ومستشفى القوات المسلحة، وقابل ذوي المتوفيات، داعياً الله لهم بالرحمة والمغفرة، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، وبالشفاء العاجل لباقي المصابات.



‫وباشرت الجهات الإسعافية حادثًا لمركبة تقلّ عشر طالبات، بينهم معلمة، بالقرب من الطريق المؤدي لمطار وادي الدواسر، وتحديدًا عند محطة الركبان، نتج عنه وفاة معلمة وطالبتين، بالإضافة لوفاة قائد المركبة سوداني الجنسية، فيما نقلن البقية إلى مستشفى وادي الدواسر ومستشفى القوات المسلحة بالمحافظة، بينهن أربع إصابات بليغة تم تنويمهم بالعناية الفائقة.



‫واتهم الأهالي في وسم تم تدشينه على موقع التواصل، أسموه: ‫#طريق_وادي_الدواسر_بدون_رصيف ؛ الجهات المسؤولة بالتقصير واللامبالاة بحق الأرواح من البشر؛ نظراً لعدم وجود رصيف بين "السيدين"؛ كونه يُعد طريقاً سريعاً وشرياناً أساسيّاً يربط العاصمة الرياض بأربع مناطق إدارية.



‫وأجمع المغردون على أن الجوبة شرق المحافظة تعتبر من المناطق الحيوية التي تشهد كثافة سكانية، وتحديدًا شمال الخط السريع، وتفتقد لكثير من الخدمات الأساسية، مناشدين المسؤولين بسرعة الوقوف على الطريق، وإحداث مراكز إسعافية ومدارس ومستشفى، وبالإضافة لسرعة إنجاز الكباري المعتمدة التي سوف تسهم في إيقاف الحوادث المميتة".