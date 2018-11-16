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بالصور.. "صحي الجفر" يُنفذ حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية شمال الطائف

قاموا بتوعية المُصلين حول المرض وأهمية اللقاح لتلافي الإصابة

نفذَ مركز صحي الجفر، شمال شرقي محافظة الطائف، حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية، اليوم بعد صلاة الجمعة مباشرةً، في جامع سامودة؛ حيث تم الالتقاء بالمُصلين بعد خروجهم، وإعطاؤهم فكرة عن المرض، وإمكانية أخذ ذلك اللقاح تطعيمًا؛ تلافيًا للإصابة.

وتفصيلا: جاءت الحملة الوطنية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية في مركز الجفر، بتوجيهات من مدير الشؤون الصحية بالطائف، صالح بن سعد المؤنس.

ومن جهته قدمَ مدير مركز صحي الجفر الأخصائي عمر بن سعد العصيمى، خالص شكره وامتنانه للأخصائي سمير عثمان الحارثى مساعد مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، على دعمه ومساندته في إنجاح الحملة وظهورها بالصورة المشرفة.

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بالصور.. "صحي الجفر" يُنفذ حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية شمال الطائف
سبق

نفذَ مركز صحي الجفر، شمال شرقي محافظة الطائف، حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية، اليوم بعد صلاة الجمعة مباشرةً، في جامع سامودة؛ حيث تم الالتقاء بالمُصلين بعد خروجهم، وإعطاؤهم فكرة عن المرض، وإمكانية أخذ ذلك اللقاح تطعيمًا؛ تلافيًا للإصابة.

وتفصيلا: جاءت الحملة الوطنية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية في مركز الجفر، بتوجيهات من مدير الشؤون الصحية بالطائف، صالح بن سعد المؤنس.

ومن جهته قدمَ مدير مركز صحي الجفر الأخصائي عمر بن سعد العصيمى، خالص شكره وامتنانه للأخصائي سمير عثمان الحارثى مساعد مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، على دعمه ومساندته في إنجاح الحملة وظهورها بالصورة المشرفة.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
10:12 PM

بالصور.. "صحي الجفر" يُنفذ حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية شمال الطائف

قاموا بتوعية المُصلين حول المرض وأهمية اللقاح لتلافي الإصابة

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فهد العتيبي - الطائف
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نفذَ مركز صحي الجفر، شمال شرقي محافظة الطائف، حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية، اليوم بعد صلاة الجمعة مباشرةً، في جامع سامودة؛ حيث تم الالتقاء بالمُصلين بعد خروجهم، وإعطاؤهم فكرة عن المرض، وإمكانية أخذ ذلك اللقاح تطعيمًا؛ تلافيًا للإصابة.

وتفصيلا: جاءت الحملة الوطنية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية في مركز الجفر، بتوجيهات من مدير الشؤون الصحية بالطائف، صالح بن سعد المؤنس.

ومن جهته قدمَ مدير مركز صحي الجفر الأخصائي عمر بن سعد العصيمى، خالص شكره وامتنانه للأخصائي سمير عثمان الحارثى مساعد مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، على دعمه ومساندته في إنجاح الحملة وظهورها بالصورة المشرفة.

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