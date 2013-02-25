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متحدث #الصحة: لم نصل بعدُ إلى مرحلة الاستقرار وعلينا بذل المزيد من الجهود

قال: إعطاء لقاحات كورونا بجميع المناطق في توسع ونرصد إقبالاً عليه ولله الحمد

‬قال متحدث #الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: "إننا لم نصل بعدُ إلى مرحلة الاستقرار، وعلينا بذل المزيد من الجهود".

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا: إعطاء اللقاحات في جميع مناطق المملكة في توسع وازدياد، ونرصد إقبالاً عليه ولله الحمد.

وكشف أن إجمالي الجرعات المعطاة حتى الآن 639.587 جرعة.

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متحدث #الصحة: لم نصل بعدُ إلى مرحلة الاستقرار وعلينا بذل المزيد من الجهود
سبق

‬قال متحدث #الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: "إننا لم نصل بعدُ إلى مرحلة الاستقرار، وعلينا بذل المزيد من الجهود".

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا: إعطاء اللقاحات في جميع مناطق المملكة في توسع وازدياد، ونرصد إقبالاً عليه ولله الحمد.

وكشف أن إجمالي الجرعات المعطاة حتى الآن 639.587 جرعة.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
04:00 PM

متحدث #الصحة: لم نصل بعدُ إلى مرحلة الاستقرار وعلينا بذل المزيد من الجهود

قال: إعطاء لقاحات كورونا بجميع المناطق في توسع ونرصد إقبالاً عليه ولله الحمد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,860

‬قال متحدث #الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: "إننا لم نصل بعدُ إلى مرحلة الاستقرار، وعلينا بذل المزيد من الجهود".

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا: إعطاء اللقاحات في جميع مناطق المملكة في توسع وازدياد، ونرصد إقبالاً عليه ولله الحمد.

وكشف أن إجمالي الجرعات المعطاة حتى الآن 639.587 جرعة.

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