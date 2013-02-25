متحدث #الصحة: لم نصل بعدُ إلى مرحلة الاستقرار وعلينا بذل المزيد من الجهود
قال: إعطاء لقاحات كورونا بجميع المناطق في توسع ونرصد إقبالاً عليه ولله الحمد
قال متحدث #الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: "إننا لم نصل بعدُ إلى مرحلة الاستقرار، وعلينا بذل المزيد من الجهود".
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا: إعطاء اللقاحات في جميع مناطق المملكة في توسع وازدياد، ونرصد إقبالاً عليه ولله الحمد.
وكشف أن إجمالي الجرعات المعطاة حتى الآن 639.587 جرعة.
متحدث #الصحة: لم نصل بعدُ إلى مرحلة الاستقرار وعلينا بذل المزيد من الجهود
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-02-25
قال متحدث #الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: "إننا لم نصل بعدُ إلى مرحلة الاستقرار، وعلينا بذل المزيد من الجهود".
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا: إعطاء اللقاحات في جميع مناطق المملكة في توسع وازدياد، ونرصد إقبالاً عليه ولله الحمد.
وكشف أن إجمالي الجرعات المعطاة حتى الآن 639.587 جرعة.
25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
04:00 PM
متحدث #الصحة: لم نصل بعدُ إلى مرحلة الاستقرار وعلينا بذل المزيد من الجهود
قال: إعطاء لقاحات كورونا بجميع المناطق في توسع ونرصد إقبالاً عليه ولله الحمد
قال متحدث #الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: "إننا لم نصل بعدُ إلى مرحلة الاستقرار، وعلينا بذل المزيد من الجهود".
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا: إعطاء اللقاحات في جميع مناطق المملكة في توسع وازدياد، ونرصد إقبالاً عليه ولله الحمد.
وكشف أن إجمالي الجرعات المعطاة حتى الآن 639.587 جرعة.