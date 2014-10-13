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250 قائدة مدرسة بشمال الرياض يلتقين غدًا في اللقاء الفصلي

لمناقشة العجز والانضباط والقبول

تفتتح مديرة مكتب التعليم في شمال الرياض، فوزية بنت محمد السبتي، غدًا الاثنين؛ اللقاء الفصلي لـ250 قائدة من المدارس الحكومية والأهلية، بحضور مساعدة مديرة المكتب للشؤون التعليمية، هدى بنت إبراهيم الشريف، ومساعدة مديرة المكتب للشؤون المدرسية هدى السبتي.

وتشمل مختلف المراحل الأربع التابعة للمكتب: "الروضة والابتدائية والمتوسطة والثانوية"، وتضم مدارس التحفيظ وبرامج ومعاهد التربية الخاصة.

وقالت منسقة الملتقى د. فاطمة الغدير: إن اللقاء يشتمل على جلستين: الأولى يُعرض فيها عدد من الموضوعات أهمها توجيهات لقائدات المدارس الحكومية والأهلية، وآلية سد العجز، ومشروع التحصيل الدراسي.

وتناقش الجلسة الثانية: الانضباط المدرسي، وملاحظات لجنة القضايا، والضوابط الإعلامية للنشر، والاختبارات والقبول.

ويستضيف اللقاء مدارس دلتا، ويناقش الصعوبات التي تواجه قائدات المدارس والميدان التعليمي عمومًا.

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250 قائدة مدرسة بشمال الرياض يلتقين غدًا في اللقاء الفصلي
سبق

تفتتح مديرة مكتب التعليم في شمال الرياض، فوزية بنت محمد السبتي، غدًا الاثنين؛ اللقاء الفصلي لـ250 قائدة من المدارس الحكومية والأهلية، بحضور مساعدة مديرة المكتب للشؤون التعليمية، هدى بنت إبراهيم الشريف، ومساعدة مديرة المكتب للشؤون المدرسية هدى السبتي.

وتشمل مختلف المراحل الأربع التابعة للمكتب: "الروضة والابتدائية والمتوسطة والثانوية"، وتضم مدارس التحفيظ وبرامج ومعاهد التربية الخاصة.

وقالت منسقة الملتقى د. فاطمة الغدير: إن اللقاء يشتمل على جلستين: الأولى يُعرض فيها عدد من الموضوعات أهمها توجيهات لقائدات المدارس الحكومية والأهلية، وآلية سد العجز، ومشروع التحصيل الدراسي.

وتناقش الجلسة الثانية: الانضباط المدرسي، وملاحظات لجنة القضايا، والضوابط الإعلامية للنشر، والاختبارات والقبول.

ويستضيف اللقاء مدارس دلتا، ويناقش الصعوبات التي تواجه قائدات المدارس والميدان التعليمي عمومًا.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
06:03 PM

250 قائدة مدرسة بشمال الرياض يلتقين غدًا في اللقاء الفصلي

لمناقشة العجز والانضباط والقبول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفتتح مديرة مكتب التعليم في شمال الرياض، فوزية بنت محمد السبتي، غدًا الاثنين؛ اللقاء الفصلي لـ250 قائدة من المدارس الحكومية والأهلية، بحضور مساعدة مديرة المكتب للشؤون التعليمية، هدى بنت إبراهيم الشريف، ومساعدة مديرة المكتب للشؤون المدرسية هدى السبتي.

وتشمل مختلف المراحل الأربع التابعة للمكتب: "الروضة والابتدائية والمتوسطة والثانوية"، وتضم مدارس التحفيظ وبرامج ومعاهد التربية الخاصة.

وقالت منسقة الملتقى د. فاطمة الغدير: إن اللقاء يشتمل على جلستين: الأولى يُعرض فيها عدد من الموضوعات أهمها توجيهات لقائدات المدارس الحكومية والأهلية، وآلية سد العجز، ومشروع التحصيل الدراسي.

وتناقش الجلسة الثانية: الانضباط المدرسي، وملاحظات لجنة القضايا، والضوابط الإعلامية للنشر، والاختبارات والقبول.

ويستضيف اللقاء مدارس دلتا، ويناقش الصعوبات التي تواجه قائدات المدارس والميدان التعليمي عمومًا.

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