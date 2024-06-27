"التواصل مع علماء اليمن" يقيم ندوة حول الإرهاب الحوثي وخطره داخلياً وخارجياً

تبرز الموقف الشرعي من اعتداءات الميليشيا على المصالح اليمنية وبلاد الحرمين

ضمن سلسلة أنشطته الدعوية والثقافية؛ يقيم برنامج التواصل مع علماء اليمن، مساء غدٍ الخميس 24 شوال 1440هـ الموافق 27 يونيو 2019م في مقر البرنامج بالرياض ندوة بعنوان: "الإرهاب الحوثي وخطره على اليمن ودول الجوار".

وفي التفاصيل، تهدف الندوة إلى إبراز الموقف الشرعي من اعتداءات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على المصالح اليمنية وعلى بلاد الحرمين واستهداف المطارات والمرافق العامة، وبيان خطر امتلاك عصابة الحوثي للأسلحة الثقيلة وآثارها المدمرة على أمن المنطقة وضرورة تخليها عنها.

وتتناول الندوة التي نظمها البرنامج ودعا إليها كافة وسائل الإعلام والإعلاميين، والشخصيات الاجتماعية والسياسيين والعلماء والدعاة ثلاثة محاور رئيسية يقدم أوراقها ثلاثة من علماء اليمن، حيث يقدم المحور الأول الشيخ عمار بن ناشر العريقي عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن رئيس رابطة علماء عدن بعنوان: (محاولة اعتداء الحوثيين على الحرمين والمرافق العامة وموقف علماء اليمن منها)، ويقدم ورقة المحور الثاني الشيخ عبدالسلام الخديري وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن بعنوان: (الأسلحة الحوثية: المصدر والأخطار الحالية والمستقبلية)، أما المحور الثالث فيقدم ورقته فضيلة الشيخ عبدالله النهيدي عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن، تحت عنوان: (المخططات الإيرانية في المنطقة وسُبل مواجهتها).

ويقيم برنامج التواصل مع علماء اليمن فعاليات وأنشطة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأخطار المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة، وتهدف إلى مساندة الشرعية والتحالف في مهمة استعادة الدولة وتحرير اليمن من ميليشيا الحوثي الإيرانية.