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بلدية تيماء تنهي استعداداتها لاستقبال العيد.. والرقابة الصحية مستمرة

دعت المواطنين إلى التعاون بالإبلاغ المباشر عن أي ملاحظات أو مخالفات

‬ أنهت بلدية محافظة تيماء استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 1442، من خلال تنفيذ ومتابعة نظافة الطرق والشوارع والأحياء والساحات العامة والمنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء والملاعب وتجميل المداخل، كما زينت الميادين وأعمدة الإنارة بعقود الزينة التجميلية.

وقال رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة بن هليل البلوي: البلدية شكّلت فريق عمل لنظافة مصليات الأعياد، وتهيئتها لأداء صلاة العيد، وتكثيف أعمال النظافة والصيانة، ومتابعة واستمرار أعمال الرقابة الصحية وتطبيق الامتثال للبروتوكولات الوقائية والاشتراطات الصحية على جميع المحال التجارية والمطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس، من خلال فريق العمل المكلف بأعمال البلدية خلال الإجازة.

ودعا المواطنين إلى التعاون بالإبلاغ المباشر عن أي ملاحظات أو مخالفات، من خلال الاتصال بمركز عمليات البلدية على الرقم 940.

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بلدية تيماء تنهي استعداداتها لاستقبال العيد.. والرقابة الصحية مستمرة
سبق

‬ أنهت بلدية محافظة تيماء استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 1442، من خلال تنفيذ ومتابعة نظافة الطرق والشوارع والأحياء والساحات العامة والمنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء والملاعب وتجميل المداخل، كما زينت الميادين وأعمدة الإنارة بعقود الزينة التجميلية.

وقال رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة بن هليل البلوي: البلدية شكّلت فريق عمل لنظافة مصليات الأعياد، وتهيئتها لأداء صلاة العيد، وتكثيف أعمال النظافة والصيانة، ومتابعة واستمرار أعمال الرقابة الصحية وتطبيق الامتثال للبروتوكولات الوقائية والاشتراطات الصحية على جميع المحال التجارية والمطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس، من خلال فريق العمل المكلف بأعمال البلدية خلال الإجازة.

ودعا المواطنين إلى التعاون بالإبلاغ المباشر عن أي ملاحظات أو مخالفات، من خلال الاتصال بمركز عمليات البلدية على الرقم 940.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
07:45 PM

بلدية تيماء تنهي استعداداتها لاستقبال العيد.. والرقابة الصحية مستمرة

دعت المواطنين إلى التعاون بالإبلاغ المباشر عن أي ملاحظات أو مخالفات

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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‬ أنهت بلدية محافظة تيماء استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 1442، من خلال تنفيذ ومتابعة نظافة الطرق والشوارع والأحياء والساحات العامة والمنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء والملاعب وتجميل المداخل، كما زينت الميادين وأعمدة الإنارة بعقود الزينة التجميلية.

وقال رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة بن هليل البلوي: البلدية شكّلت فريق عمل لنظافة مصليات الأعياد، وتهيئتها لأداء صلاة العيد، وتكثيف أعمال النظافة والصيانة، ومتابعة واستمرار أعمال الرقابة الصحية وتطبيق الامتثال للبروتوكولات الوقائية والاشتراطات الصحية على جميع المحال التجارية والمطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس، من خلال فريق العمل المكلف بأعمال البلدية خلال الإجازة.

ودعا المواطنين إلى التعاون بالإبلاغ المباشر عن أي ملاحظات أو مخالفات، من خلال الاتصال بمركز عمليات البلدية على الرقم 940.

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