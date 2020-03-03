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مصرع عامل نظافة ارتطمت به مركبة في "زرقاء الباحة"

دوريات المرور تباشر التحقيق في الحادث لمعرفة المُلابسات

باشرت دوريات المرور بالباحة، قبل ظهر اليوم، انحراف مركبة في الزرقاء، عن مسارها وارتطامها بعامل نظافة على الرصيف؛ ما أدّى إلى وفاته.

وتولت دوريات المرور التحقيق في الحادث لمعرفة المُلابسات.

وستوافيكم "سبق"، بتفاصيل أوسع عن الواقعة حال توافرها.

الباحة دوريات المرور بالباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصرع عامل نظافة ارتطمت به مركبة في "زرقاء الباحة"
سبق

باشرت دوريات المرور بالباحة، قبل ظهر اليوم، انحراف مركبة في الزرقاء، عن مسارها وارتطامها بعامل نظافة على الرصيف؛ ما أدّى إلى وفاته.

وتولت دوريات المرور التحقيق في الحادث لمعرفة المُلابسات.

وستوافيكم "سبق"، بتفاصيل أوسع عن الواقعة حال توافرها.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
12:25 PM

مصرع عامل نظافة ارتطمت به مركبة في "زرقاء الباحة"

دوريات المرور تباشر التحقيق في الحادث لمعرفة المُلابسات

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
2
3,284

باشرت دوريات المرور بالباحة، قبل ظهر اليوم، انحراف مركبة في الزرقاء، عن مسارها وارتطامها بعامل نظافة على الرصيف؛ ما أدّى إلى وفاته.

وتولت دوريات المرور التحقيق في الحادث لمعرفة المُلابسات.

وستوافيكم "سبق"، بتفاصيل أوسع عن الواقعة حال توافرها.

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