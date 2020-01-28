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"الجبير" و"قطان" يستعرضان دعم التعاون مع وفد اقتصاد فرنسي

يزور المملكة حالياً

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفداً اقتصادياً فرنسياً يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إضافة لمجالات التطوير والتنمية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية المملكة 2030.

وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" و"قطان" يستعرضان دعم التعاون مع وفد اقتصاد فرنسي
سبق

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفداً اقتصادياً فرنسياً يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إضافة لمجالات التطوير والتنمية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية المملكة 2030.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
06:03 PM
اخر تعديل
28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
06:58 PM

"الجبير" و"قطان" يستعرضان دعم التعاون مع وفد اقتصاد فرنسي

يزور المملكة حالياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
529

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفداً اقتصادياً فرنسياً يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إضافة لمجالات التطوير والتنمية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية المملكة 2030.

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