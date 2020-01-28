"الجبير" و"قطان" يستعرضان دعم التعاون مع وفد اقتصاد فرنسي
يزور المملكة حالياً
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفداً اقتصادياً فرنسياً يزور المملكة حالياً.
وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إضافة لمجالات التطوير والتنمية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية المملكة 2030.
"الجبير" و"قطان" يستعرضان دعم التعاون مع وفد اقتصاد فرنسي
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-01-28
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفداً اقتصادياً فرنسياً يزور المملكة حالياً.
وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إضافة لمجالات التطوير والتنمية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية المملكة 2030.
28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
06:03 PM
اخر تعديل
28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
06:58 PM
"الجبير" و"قطان" يستعرضان دعم التعاون مع وفد اقتصاد فرنسي
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفداً اقتصادياً فرنسياً يزور المملكة حالياً.
وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إضافة لمجالات التطوير والتنمية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية المملكة 2030.