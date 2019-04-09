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جناح المملكة يحقق جائزة أفضل مشاركة بمعرض كوالالمبور الدولي للكتاب

احتوى على أنشطة ثقافية متنوعة واستقبل أكثر من 500 ألف زائر

حقق جناح المملكة المشارك في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب لهذا العام 2019، جائزة أفضل مشاركة، متقدمة بذلك على عدد من الدول، وقامت على تنظيمه الملحقية الثقافية السعودية في ماليزيا في مقر مركز بوترا للتجارة الدولية في العاصمة كوالالمبور .

وفي التفاصيل: أوضح القائم بأعمال الملحق الثقافي السعودي في ماليزيا الدكتور خالد بن فرج آل مطلق، أن المشاركة تعكس اسم ومكانة المملكة العربية السعودية، وأنها تراعي اهتمامات المواطن الماليزي فيما يتم عرضه لهم .

وأضاف: أن الكتب المعروضة تميزت بتنوع المواضيع واللغات، إلى جانب التركيز على المطبوعات بلغة البهاسا واللغة الإنجليزية.

من ناحيته أوضح المشرف العام على الجناح مدير الشؤون الثقافية بالملحقية الدكتور محمد أبو سبعة، أن الجناح احتوى على أنشطة ثقافية وقسم يمثل تراث المملكة العربية السعودية، وشاشة لعرض الأفلام الوثائقية عن المملكة ونهضتها، في حين زار الجناح السعودي أكثر من ٥٠٠٠٠٠ زائر، وتم توزيع ما يزيد على ١٥٠٠٠ نسخة بين المصاحف والكتب الإسلامية، كما تم السحب على تأشيرة حج وعمرة وتذكرتي سفر مقدمة من الخطوط السعودية، بحضور مدير مكتب الخطوط السعودية في كوالالمبور أحمد العويضي، ومدير التقنية بالملحقية علي القحطاني.

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جناح المملكة يحقق جائزة أفضل مشاركة بمعرض كوالالمبور الدولي للكتاب
سبق

حقق جناح المملكة المشارك في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب لهذا العام 2019، جائزة أفضل مشاركة، متقدمة بذلك على عدد من الدول، وقامت على تنظيمه الملحقية الثقافية السعودية في ماليزيا في مقر مركز بوترا للتجارة الدولية في العاصمة كوالالمبور .

وفي التفاصيل: أوضح القائم بأعمال الملحق الثقافي السعودي في ماليزيا الدكتور خالد بن فرج آل مطلق، أن المشاركة تعكس اسم ومكانة المملكة العربية السعودية، وأنها تراعي اهتمامات المواطن الماليزي فيما يتم عرضه لهم .

وأضاف: أن الكتب المعروضة تميزت بتنوع المواضيع واللغات، إلى جانب التركيز على المطبوعات بلغة البهاسا واللغة الإنجليزية.

من ناحيته أوضح المشرف العام على الجناح مدير الشؤون الثقافية بالملحقية الدكتور محمد أبو سبعة، أن الجناح احتوى على أنشطة ثقافية وقسم يمثل تراث المملكة العربية السعودية، وشاشة لعرض الأفلام الوثائقية عن المملكة ونهضتها، في حين زار الجناح السعودي أكثر من ٥٠٠٠٠٠ زائر، وتم توزيع ما يزيد على ١٥٠٠٠ نسخة بين المصاحف والكتب الإسلامية، كما تم السحب على تأشيرة حج وعمرة وتذكرتي سفر مقدمة من الخطوط السعودية، بحضور مدير مكتب الخطوط السعودية في كوالالمبور أحمد العويضي، ومدير التقنية بالملحقية علي القحطاني.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
11:15 PM

جناح المملكة يحقق جائزة أفضل مشاركة بمعرض كوالالمبور الدولي للكتاب

احتوى على أنشطة ثقافية متنوعة واستقبل أكثر من 500 ألف زائر

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عبدالسلام العنزي - الرياض
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حقق جناح المملكة المشارك في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب لهذا العام 2019، جائزة أفضل مشاركة، متقدمة بذلك على عدد من الدول، وقامت على تنظيمه الملحقية الثقافية السعودية في ماليزيا في مقر مركز بوترا للتجارة الدولية في العاصمة كوالالمبور .

وفي التفاصيل: أوضح القائم بأعمال الملحق الثقافي السعودي في ماليزيا الدكتور خالد بن فرج آل مطلق، أن المشاركة تعكس اسم ومكانة المملكة العربية السعودية، وأنها تراعي اهتمامات المواطن الماليزي فيما يتم عرضه لهم .

وأضاف: أن الكتب المعروضة تميزت بتنوع المواضيع واللغات، إلى جانب التركيز على المطبوعات بلغة البهاسا واللغة الإنجليزية.

من ناحيته أوضح المشرف العام على الجناح مدير الشؤون الثقافية بالملحقية الدكتور محمد أبو سبعة، أن الجناح احتوى على أنشطة ثقافية وقسم يمثل تراث المملكة العربية السعودية، وشاشة لعرض الأفلام الوثائقية عن المملكة ونهضتها، في حين زار الجناح السعودي أكثر من ٥٠٠٠٠٠ زائر، وتم توزيع ما يزيد على ١٥٠٠٠ نسخة بين المصاحف والكتب الإسلامية، كما تم السحب على تأشيرة حج وعمرة وتذكرتي سفر مقدمة من الخطوط السعودية، بحضور مدير مكتب الخطوط السعودية في كوالالمبور أحمد العويضي، ومدير التقنية بالملحقية علي القحطاني.

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