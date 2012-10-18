وزير الداخلية يُعزي اللواء "العتيبي" في وفاة والدته

قدّم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته للواء متقاعد فايز بن صبيان العتيبي، في وفاة والدته.

وجاء نص برقية التعزية التي تلقاها "العتيبي": "أحسن الله عزاءكم في وفاة والدتكم رحمها الله ونسأل المولى عز وجل أن يشملها بمغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمكم والأسرة جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".