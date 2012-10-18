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وزير الداخلية يُعزي اللواء "العتيبي" في وفاة والدته

قدّم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته للواء متقاعد فايز بن صبيان العتيبي، في وفاة والدته.

وجاء نص برقية التعزية التي تلقاها "العتيبي": "أحسن الله عزاءكم في وفاة والدتكم رحمها الله ونسأل المولى عز وجل أن يشملها بمغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمكم والأسرة جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وزير الداخلية يُعزي اللواء "العتيبي" في وفاة والدته
سبق

قدّم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته للواء متقاعد فايز بن صبيان العتيبي، في وفاة والدته.

وجاء نص برقية التعزية التي تلقاها "العتيبي": "أحسن الله عزاءكم في وفاة والدتكم رحمها الله ونسأل المولى عز وجل أن يشملها بمغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمكم والأسرة جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
04:44 PM
اخر تعديل
18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
09:55 PM

وزير الداخلية يُعزي اللواء "العتيبي" في وفاة والدته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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936

قدّم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته للواء متقاعد فايز بن صبيان العتيبي، في وفاة والدته.

وجاء نص برقية التعزية التي تلقاها "العتيبي": "أحسن الله عزاءكم في وفاة والدتكم رحمها الله ونسأل المولى عز وجل أن يشملها بمغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمكم والأسرة جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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