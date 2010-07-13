رسمياً.. انتخاب صفوان السويكت رئيساً لنادي النصر

انتخب اعضاء شرف النصر الدكتور صفوان بن سليمان السويكت رئيساً لمجلس إدارة نادي النصر لمدة أربع سنوات، وذلك في الانتخابات التي جرت للمرة الثانية مساء اليوم في نادي النصر وسط منافسه من اربع مرشحين.

وكانت الجمعية العمومية الاولى لانتخاب رئيس للنصر قد الغيت لعدم اكتمال النصاب.



