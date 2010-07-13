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رسمياً.. انتخاب صفوان السويكت رئيساً لنادي النصر

انتخب اعضاء شرف النصر الدكتور صفوان بن سليمان السويكت رئيساً لمجلس إدارة نادي النصر لمدة أربع سنوات، وذلك في الانتخابات التي جرت للمرة الثانية مساء اليوم في نادي النصر وسط منافسه من اربع مرشحين.

وكانت الجمعية العمومية الاولى لانتخاب رئيس للنصر قد الغيت لعدم اكتمال النصاب.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسمياً.. انتخاب صفوان السويكت رئيساً لنادي النصر
سبق

انتخب اعضاء شرف النصر الدكتور صفوان بن سليمان السويكت رئيساً لمجلس إدارة نادي النصر لمدة أربع سنوات، وذلك في الانتخابات التي جرت للمرة الثانية مساء اليوم في نادي النصر وسط منافسه من اربع مرشحين.

وكانت الجمعية العمومية الاولى لانتخاب رئيس للنصر قد الغيت لعدم اكتمال النصاب.


13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
06:29 PM

رسمياً.. انتخاب صفوان السويكت رئيساً لنادي النصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,368

انتخب اعضاء شرف النصر الدكتور صفوان بن سليمان السويكت رئيساً لمجلس إدارة نادي النصر لمدة أربع سنوات، وذلك في الانتخابات التي جرت للمرة الثانية مساء اليوم في نادي النصر وسط منافسه من اربع مرشحين.

وكانت الجمعية العمومية الاولى لانتخاب رئيس للنصر قد الغيت لعدم اكتمال النصاب.


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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,929
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,752
29 مليار ..

29 مليار ..

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31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

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