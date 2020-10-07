النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الاستثمارات العامة" يجري محادثات لشراء حصة في متاجر "لولو" العالمية

قال مصدران مطلعان إن ”صندوق الثروة السيادي السعودي، (صندوق الاستثمارات العامة) يجري مباحثات في مرحلة مبكرة لشراء حصة في مجموعة اللولو العالمية لسلاسل متاجر التجزئة“.

وأضاف المصدران بحسب رويترز إن ”المحادثات تجري مع رجل الأعمال الهندي المولد يوسف علي الذي أسس اللولو ومقرها الإمارات، وهي إحدى أكبر السلاسل في منطقة الخليج.

وأفاد أحد المصدرين بأن ”المناقشات بين الصندوق واللولو بدأت منذ ما يتراوح بين أربعة وستة أسابيع“.

ولم يتضح على الفور حجم الحصة التي يسعى صندوق الاستثمارات العامة لشرائها؛ إذ إن المحادثات في مرحلة مبكرة، أو ما إذا كانت المحادثات ستقود إلى عملية نهائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الاستثمارات العامة" يجري محادثات لشراء حصة في متاجر "لولو" العالمية
سبق

قال مصدران مطلعان إن ”صندوق الثروة السيادي السعودي، (صندوق الاستثمارات العامة) يجري مباحثات في مرحلة مبكرة لشراء حصة في مجموعة اللولو العالمية لسلاسل متاجر التجزئة“.

وأضاف المصدران بحسب رويترز إن ”المحادثات تجري مع رجل الأعمال الهندي المولد يوسف علي الذي أسس اللولو ومقرها الإمارات، وهي إحدى أكبر السلاسل في منطقة الخليج.

وأفاد أحد المصدرين بأن ”المناقشات بين الصندوق واللولو بدأت منذ ما يتراوح بين أربعة وستة أسابيع“.

ولم يتضح على الفور حجم الحصة التي يسعى صندوق الاستثمارات العامة لشرائها؛ إذ إن المحادثات في مرحلة مبكرة، أو ما إذا كانت المحادثات ستقود إلى عملية نهائية.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
10:07 PM

"الاستثمارات العامة" يجري محادثات لشراء حصة في متاجر "لولو" العالمية

A A A
محمد البقمي - الرياض
1
1,227

قال مصدران مطلعان إن ”صندوق الثروة السيادي السعودي، (صندوق الاستثمارات العامة) يجري مباحثات في مرحلة مبكرة لشراء حصة في مجموعة اللولو العالمية لسلاسل متاجر التجزئة“.

وأضاف المصدران بحسب رويترز إن ”المحادثات تجري مع رجل الأعمال الهندي المولد يوسف علي الذي أسس اللولو ومقرها الإمارات، وهي إحدى أكبر السلاسل في منطقة الخليج.

وأفاد أحد المصدرين بأن ”المناقشات بين الصندوق واللولو بدأت منذ ما يتراوح بين أربعة وستة أسابيع“.

ولم يتضح على الفور حجم الحصة التي يسعى صندوق الاستثمارات العامة لشرائها؛ إذ إن المحادثات في مرحلة مبكرة، أو ما إذا كانت المحادثات ستقود إلى عملية نهائية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,697
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,331
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,583
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,194

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة