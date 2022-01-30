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"قصر المساكن" تحتفل بمرور 15 عامًا على تأسيسها

حققت أرقامًا مميزة تعتبر علامات مضيئة في مسيرتها

احتفلت شركة قصر المساكن بمناسبة مرور خمسة عشر عاماً على انطلاقها لتصبح إحدى أكبر الشركات الوطنية الرائدة في القطاع العقاري، حيث احتضنت مدينة جدة مؤخراً احتفال الشركة وسط حضور مميز من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي كبرى الجهات التمويلية، بالإضافة لشخصيات اجتماعية بارزة تمثل القطاعين الخاص وغير الربحي، وشركاء النجاح للشركة طيلة مسيرتها.

وصمّمت الشركة معرضاً بانورامياً يحكي قصتها ورؤيتها المستقبلية اطلع عليه الحضور على جنبات الممر المؤدي إلى القاعة الرئيسية التي احتضنت الحفل الذي تحدث في بدايته رئيس مجلس إدارة شركة قصر المساكن الأستاذ عادل آل مرعي مرحّباً بالحضور ومستعرضاً أهم المحطات والنجاحات التي تحققت للشركة خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى القاعدة الصلبة التي تنطلق منها الشركة هي الاستثمار في الكوادر الوطنية لتكون أساس العمل داخلها ومحرك إنجازاتها تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي وصفها بأنها العامل المؤثر الأكبر الذي ساعد الشركة في السير نحو تحقيق أهدافها.

كما استعرضت الشركة مجموعة من الأرقام المميزة التي حققتها وتعتبر علامات مضيئة في مسيرتها، من خلال خدمة 16700 أسرة سعودية تملكت منازلها من منتجات الشركة، كما قامت داركو العقارية بتطوير 2945 وحدة سكنية، ودعم شركاء النجاح من الجهات التمويلية على تقديمها (ما يقارب 11 مليار ريال) كتمويل للعملاء المدعومين لتملّك منازلهم، وحرصها على وضع خطة طموحة لتغطية كافة مناطق المملكة، واليوم تتواجد الشركة في سبع مدن رئيسية لتقديم خدماتها لعملائها في الرياض – مكة المكرمة – المدينة المنورة – جدة – أبها – خميس مشيط – والطائف، وسيتم العمل خلال الأعوام القليلة المقبلة على زيادة شبكة الفروع لتصل إلى 21 فرعًا بمختلف مدن المملكة بنهاية عام 2025 وخدمة أكثر من 30 ألف أسرة.

شركة قصر المساكن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قصر المساكن" تحتفل بمرور 15 عامًا على تأسيسها
سبق

احتفلت شركة قصر المساكن بمناسبة مرور خمسة عشر عاماً على انطلاقها لتصبح إحدى أكبر الشركات الوطنية الرائدة في القطاع العقاري، حيث احتضنت مدينة جدة مؤخراً احتفال الشركة وسط حضور مميز من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي كبرى الجهات التمويلية، بالإضافة لشخصيات اجتماعية بارزة تمثل القطاعين الخاص وغير الربحي، وشركاء النجاح للشركة طيلة مسيرتها.

وصمّمت الشركة معرضاً بانورامياً يحكي قصتها ورؤيتها المستقبلية اطلع عليه الحضور على جنبات الممر المؤدي إلى القاعة الرئيسية التي احتضنت الحفل الذي تحدث في بدايته رئيس مجلس إدارة شركة قصر المساكن الأستاذ عادل آل مرعي مرحّباً بالحضور ومستعرضاً أهم المحطات والنجاحات التي تحققت للشركة خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى القاعدة الصلبة التي تنطلق منها الشركة هي الاستثمار في الكوادر الوطنية لتكون أساس العمل داخلها ومحرك إنجازاتها تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي وصفها بأنها العامل المؤثر الأكبر الذي ساعد الشركة في السير نحو تحقيق أهدافها.

كما استعرضت الشركة مجموعة من الأرقام المميزة التي حققتها وتعتبر علامات مضيئة في مسيرتها، من خلال خدمة 16700 أسرة سعودية تملكت منازلها من منتجات الشركة، كما قامت داركو العقارية بتطوير 2945 وحدة سكنية، ودعم شركاء النجاح من الجهات التمويلية على تقديمها (ما يقارب 11 مليار ريال) كتمويل للعملاء المدعومين لتملّك منازلهم، وحرصها على وضع خطة طموحة لتغطية كافة مناطق المملكة، واليوم تتواجد الشركة في سبع مدن رئيسية لتقديم خدماتها لعملائها في الرياض – مكة المكرمة – المدينة المنورة – جدة – أبها – خميس مشيط – والطائف، وسيتم العمل خلال الأعوام القليلة المقبلة على زيادة شبكة الفروع لتصل إلى 21 فرعًا بمختلف مدن المملكة بنهاية عام 2025 وخدمة أكثر من 30 ألف أسرة.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
03:23 PM

"قصر المساكن" تحتفل بمرور 15 عامًا على تأسيسها

حققت أرقامًا مميزة تعتبر علامات مضيئة في مسيرتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفلت شركة قصر المساكن بمناسبة مرور خمسة عشر عاماً على انطلاقها لتصبح إحدى أكبر الشركات الوطنية الرائدة في القطاع العقاري، حيث احتضنت مدينة جدة مؤخراً احتفال الشركة وسط حضور مميز من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي كبرى الجهات التمويلية، بالإضافة لشخصيات اجتماعية بارزة تمثل القطاعين الخاص وغير الربحي، وشركاء النجاح للشركة طيلة مسيرتها.

وصمّمت الشركة معرضاً بانورامياً يحكي قصتها ورؤيتها المستقبلية اطلع عليه الحضور على جنبات الممر المؤدي إلى القاعة الرئيسية التي احتضنت الحفل الذي تحدث في بدايته رئيس مجلس إدارة شركة قصر المساكن الأستاذ عادل آل مرعي مرحّباً بالحضور ومستعرضاً أهم المحطات والنجاحات التي تحققت للشركة خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى القاعدة الصلبة التي تنطلق منها الشركة هي الاستثمار في الكوادر الوطنية لتكون أساس العمل داخلها ومحرك إنجازاتها تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي وصفها بأنها العامل المؤثر الأكبر الذي ساعد الشركة في السير نحو تحقيق أهدافها.

كما استعرضت الشركة مجموعة من الأرقام المميزة التي حققتها وتعتبر علامات مضيئة في مسيرتها، من خلال خدمة 16700 أسرة سعودية تملكت منازلها من منتجات الشركة، كما قامت داركو العقارية بتطوير 2945 وحدة سكنية، ودعم شركاء النجاح من الجهات التمويلية على تقديمها (ما يقارب 11 مليار ريال) كتمويل للعملاء المدعومين لتملّك منازلهم، وحرصها على وضع خطة طموحة لتغطية كافة مناطق المملكة، واليوم تتواجد الشركة في سبع مدن رئيسية لتقديم خدماتها لعملائها في الرياض – مكة المكرمة – المدينة المنورة – جدة – أبها – خميس مشيط – والطائف، وسيتم العمل خلال الأعوام القليلة المقبلة على زيادة شبكة الفروع لتصل إلى 21 فرعًا بمختلف مدن المملكة بنهاية عام 2025 وخدمة أكثر من 30 ألف أسرة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,047
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,800
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,951
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,792

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