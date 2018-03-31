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مدرب الأخضر "رينارد " يؤكد: كنا الأفضل أمام فلسطين.. ولازال أمامنا عمل كبير

قال مدرب المنتخب السعودي الأول كرة القدم الفرنسي هيرفي رينارد ، إن الأخضر استحق الفوز الكبير بخماسية نظيفة على نظيره الفلسطيني، الثلاثاء، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مشدداً على أن اللاعبين فرضوا أسلوبهم على المنافس.


وزاد رينارد في تصريحات عقب المباراة: "ليس صحيحاً أن المباراة كانت سهلة، كنا الأفضل في جميع الخطوط لذلك سيطرنا على اللعب".


وأضاف: "المنافس وجد فرصة مع بداية المباراة، لكننا سيطرنا وسجلنا هدفين في الشوط الأول، وعدنا مرة أخرى بثلاثة أهداف في الشوط الثاني واستحقينا الفوز".


وقدم المدرب الفرنسي التهنئة للاعبين، مبدياً سعادته بالتعاون مع لاعبين جدد في المنتخب، يشاركون للمرة الأولى، كما هو الحال مع علي الأسمري.


وأشار رينارد في ختام حديثه إلى أن هناك عملاً كبيراً ينتظره خلال الفترة المقبلة للمحافظة على هذا المستوى الذي ظهر عليه اللاعبون.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب الأخضر "رينارد " يؤكد: كنا الأفضل أمام فلسطين.. ولازال أمامنا عمل كبير
سبق

قال مدرب المنتخب السعودي الأول كرة القدم الفرنسي هيرفي رينارد ، إن الأخضر استحق الفوز الكبير بخماسية نظيفة على نظيره الفلسطيني، الثلاثاء، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مشدداً على أن اللاعبين فرضوا أسلوبهم على المنافس.


وزاد رينارد في تصريحات عقب المباراة: "ليس صحيحاً أن المباراة كانت سهلة، كنا الأفضل في جميع الخطوط لذلك سيطرنا على اللعب".


وأضاف: "المنافس وجد فرصة مع بداية المباراة، لكننا سيطرنا وسجلنا هدفين في الشوط الأول، وعدنا مرة أخرى بثلاثة أهداف في الشوط الثاني واستحقينا الفوز".


وقدم المدرب الفرنسي التهنئة للاعبين، مبدياً سعادته بالتعاون مع لاعبين جدد في المنتخب، يشاركون للمرة الأولى، كما هو الحال مع علي الأسمري.


وأشار رينارد في ختام حديثه إلى أن هناك عملاً كبيراً ينتظره خلال الفترة المقبلة للمحافظة على هذا المستوى الذي ظهر عليه اللاعبون.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
12:13 AM

مدرب الأخضر "رينارد " يؤكد: كنا الأفضل أمام فلسطين.. ولازال أمامنا عمل كبير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مدرب المنتخب السعودي الأول كرة القدم الفرنسي هيرفي رينارد ، إن الأخضر استحق الفوز الكبير بخماسية نظيفة على نظيره الفلسطيني، الثلاثاء، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مشدداً على أن اللاعبين فرضوا أسلوبهم على المنافس.


وزاد رينارد في تصريحات عقب المباراة: "ليس صحيحاً أن المباراة كانت سهلة، كنا الأفضل في جميع الخطوط لذلك سيطرنا على اللعب".


وأضاف: "المنافس وجد فرصة مع بداية المباراة، لكننا سيطرنا وسجلنا هدفين في الشوط الأول، وعدنا مرة أخرى بثلاثة أهداف في الشوط الثاني واستحقينا الفوز".


وقدم المدرب الفرنسي التهنئة للاعبين، مبدياً سعادته بالتعاون مع لاعبين جدد في المنتخب، يشاركون للمرة الأولى، كما هو الحال مع علي الأسمري.


وأشار رينارد في ختام حديثه إلى أن هناك عملاً كبيراً ينتظره خلال الفترة المقبلة للمحافظة على هذا المستوى الذي ظهر عليه اللاعبون.

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