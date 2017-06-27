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مدير "صحة ينبع" يفاجئ أقسام الطوارئ والتنويم والعناية المركزة بالمستشفى العام

"خلاف" شدَّد على ضرورة تسخير كل الإمكانيات لخدمة المراجعين والمرضى

قام مدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع، الدكتور أيمن خلاف، مساء أمس السبت بجولة تفقدية مفاجئة على مستشفى ينبع العام لمتابعة سير العمل، والوقوف على الخدمات التي يقدمها المستشفى. كما جرى خلال الجولة المفاجئة تفقُّد تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لبروتوكول وزارة الصحة المعد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتفقّد "الدكتور خلاف" سير العمل، واستمع لملاحظات المراجعين. وشملت الجولة التفقدية قسم الطوارئ والملاحظة والتنويم والعناية المركزة والجراحة والباطنة، وغيرها من الأقسام. مشددًا على ضرورة تسخير الإمكانيات كافة لخدمة المراجعين والمرضى.

وحث "الدكتور خلاف" جميع الكوادر الصحية العاملة بالمستشفى على بذل المزيد من الجهد والعمل لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين، وتحقيق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- لخدمة هذا الوطن المعطاء.

صحة ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير "صحة ينبع" يفاجئ أقسام الطوارئ والتنويم والعناية المركزة بالمستشفى العام
سبق

قام مدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع، الدكتور أيمن خلاف، مساء أمس السبت بجولة تفقدية مفاجئة على مستشفى ينبع العام لمتابعة سير العمل، والوقوف على الخدمات التي يقدمها المستشفى. كما جرى خلال الجولة المفاجئة تفقُّد تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لبروتوكول وزارة الصحة المعد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتفقّد "الدكتور خلاف" سير العمل، واستمع لملاحظات المراجعين. وشملت الجولة التفقدية قسم الطوارئ والملاحظة والتنويم والعناية المركزة والجراحة والباطنة، وغيرها من الأقسام. مشددًا على ضرورة تسخير الإمكانيات كافة لخدمة المراجعين والمرضى.

وحث "الدكتور خلاف" جميع الكوادر الصحية العاملة بالمستشفى على بذل المزيد من الجهد والعمل لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين، وتحقيق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- لخدمة هذا الوطن المعطاء.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
12:53 AM

مدير "صحة ينبع" يفاجئ أقسام الطوارئ والتنويم والعناية المركزة بالمستشفى العام

"خلاف" شدَّد على ضرورة تسخير كل الإمكانيات لخدمة المراجعين والمرضى

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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قام مدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع، الدكتور أيمن خلاف، مساء أمس السبت بجولة تفقدية مفاجئة على مستشفى ينبع العام لمتابعة سير العمل، والوقوف على الخدمات التي يقدمها المستشفى. كما جرى خلال الجولة المفاجئة تفقُّد تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لبروتوكول وزارة الصحة المعد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتفقّد "الدكتور خلاف" سير العمل، واستمع لملاحظات المراجعين. وشملت الجولة التفقدية قسم الطوارئ والملاحظة والتنويم والعناية المركزة والجراحة والباطنة، وغيرها من الأقسام. مشددًا على ضرورة تسخير الإمكانيات كافة لخدمة المراجعين والمرضى.

وحث "الدكتور خلاف" جميع الكوادر الصحية العاملة بالمستشفى على بذل المزيد من الجهد والعمل لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين، وتحقيق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- لخدمة هذا الوطن المعطاء.

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