النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لدعمها عسكريًّا في مواجهة روسيا.. وزير الدفاع الأميركي يزور أوكرانيا

"أوستن" يبحث مع "زيلنسكي" و"تاران" إصلاح الجيش

وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى أوكرانيا، اليوم (الثلاثاء) لإجراء مفاوضات حول تقديم المساعدة العسكرية الأميركية إلى كييف لمواجهة روسيا؛ الأمر الذي يثير قلق موسكو.

وذكر مسؤول أميركي بارز أن "أوستن" سيبحث خلال زيارته إلى كييف تعزيز إصلاح الجيش الأوكراني وصناعته العسكرية وتعميق سيطرة المؤسسات المدنية على هذا القطاع.

ويلتقي أوستن بالرئيس فولوديمير زيلنسكي ووزير الدفاع أندري تاران؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

في نهاية شهر أغسطس (آب) زار الأخيران واشنطن؛ حيث جدد الرئيس جو بايدن تعهده بدعم كييف ضد روسيا، بينما ذهبت الآمال التي عقدها "زيلينسكي" على "بايدن" للحصول منه على شيء ما بخصوص الموضوع البالغ الحساسية المتمثّل برغبة بلاده في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أدراج الرياح.

وغادر الرئيس الأوكراني واشنطن بعد حصوله منها على وعد بمساعدات عسكرية إضافية بقيمة 60 مليون دولار تتضمن صواريخ محمولة مضادة للدروع.

وسلمت كييف أمس جزءًا من هذه المساعدة، التي ينبغي أن تدعم الجيش الذي يخوض نزاعًا مع انفصاليين موالين لروسيا المتهمة بتوفير الدعم العسكري لهم، وهو ما تنفيه.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
لدعمها عسكريًّا في مواجهة روسيا.. وزير الدفاع الأميركي يزور أوكرانيا
سبق

وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى أوكرانيا، اليوم (الثلاثاء) لإجراء مفاوضات حول تقديم المساعدة العسكرية الأميركية إلى كييف لمواجهة روسيا؛ الأمر الذي يثير قلق موسكو.

وذكر مسؤول أميركي بارز أن "أوستن" سيبحث خلال زيارته إلى كييف تعزيز إصلاح الجيش الأوكراني وصناعته العسكرية وتعميق سيطرة المؤسسات المدنية على هذا القطاع.

ويلتقي أوستن بالرئيس فولوديمير زيلنسكي ووزير الدفاع أندري تاران؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

في نهاية شهر أغسطس (آب) زار الأخيران واشنطن؛ حيث جدد الرئيس جو بايدن تعهده بدعم كييف ضد روسيا، بينما ذهبت الآمال التي عقدها "زيلينسكي" على "بايدن" للحصول منه على شيء ما بخصوص الموضوع البالغ الحساسية المتمثّل برغبة بلاده في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أدراج الرياح.

وغادر الرئيس الأوكراني واشنطن بعد حصوله منها على وعد بمساعدات عسكرية إضافية بقيمة 60 مليون دولار تتضمن صواريخ محمولة مضادة للدروع.

وسلمت كييف أمس جزءًا من هذه المساعدة، التي ينبغي أن تدعم الجيش الذي يخوض نزاعًا مع انفصاليين موالين لروسيا المتهمة بتوفير الدعم العسكري لهم، وهو ما تنفيه.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
04:10 PM

لدعمها عسكريًّا في مواجهة روسيا.. وزير الدفاع الأميركي يزور أوكرانيا

"أوستن" يبحث مع "زيلنسكي" و"تاران" إصلاح الجيش

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
1,016

وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى أوكرانيا، اليوم (الثلاثاء) لإجراء مفاوضات حول تقديم المساعدة العسكرية الأميركية إلى كييف لمواجهة روسيا؛ الأمر الذي يثير قلق موسكو.

وذكر مسؤول أميركي بارز أن "أوستن" سيبحث خلال زيارته إلى كييف تعزيز إصلاح الجيش الأوكراني وصناعته العسكرية وتعميق سيطرة المؤسسات المدنية على هذا القطاع.

ويلتقي أوستن بالرئيس فولوديمير زيلنسكي ووزير الدفاع أندري تاران؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

في نهاية شهر أغسطس (آب) زار الأخيران واشنطن؛ حيث جدد الرئيس جو بايدن تعهده بدعم كييف ضد روسيا، بينما ذهبت الآمال التي عقدها "زيلينسكي" على "بايدن" للحصول منه على شيء ما بخصوص الموضوع البالغ الحساسية المتمثّل برغبة بلاده في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أدراج الرياح.

وغادر الرئيس الأوكراني واشنطن بعد حصوله منها على وعد بمساعدات عسكرية إضافية بقيمة 60 مليون دولار تتضمن صواريخ محمولة مضادة للدروع.

وسلمت كييف أمس جزءًا من هذه المساعدة، التي ينبغي أن تدعم الجيش الذي يخوض نزاعًا مع انفصاليين موالين لروسيا المتهمة بتوفير الدعم العسكري لهم، وهو ما تنفيه.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,630
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,951
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,070
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,746

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة