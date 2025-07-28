رئيس السياحة يلتقي "جلوريا" للمشاركة في المعارض الدولية

ناقش استراتيجية المملكة في تسويق السياحة السعودية

التقى أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في لندن رئيسة مجلس السفر والسياحة العالمي جلوريا جيفارا، وبحث معها موضوعات متعددة، من بينها أوجه التعاون بين الهيئة والمجلس فيما يخص الإحصاءات السياحية في الهيئة، وتطوير أدواتها بما يتسق مع أحدث السبل العالمية المستخدمة في هذا المجال.

كما ناقش رئيس مجلس إدارة الهيئة مع رئيسة مجلس السفر والسياحة العالمي خطوات تفعيل المشاركة في المجلس، واستضافة المؤتمرات والمعارض العالمية الخاصة بالسياحة داخل السعودية، إضافة إلى تطوير المشاركات في المعارض والمؤتمرات الأخرى ذات العلاقة بالسياحة، والخاصة بالمجلس.

واستعرض الخطيب خلال اللقاء استراتيجية السعودية في تسويق السياحة السعودية دوليًّا وفقًا لوثيقة رؤية السعودية 2030 التي أكدت أهمية الاستثمار في السياحة باعتباره مستقبلاً مصدرًا رئيسًا للدخل الوطني، وتوفير الوظائف.

وأشار إلى أن السعودية استثمرت في مشاريع سياحية كبرى في مختلف أرجاء السعودية، كما سنت جملة من الأنظمة والقوانين التي تهيئ لإطلاق التأشيرة السياحية التي سبق أن أعلن سمو ولي العهد قُرب إطلاقها.

وقال الخطيب إن السعودية تمثل وجهة سياحية، تقدم تجربة متنوعة، وإن الضيافة والترحيب اللذين يتمتع بهما أبناء وبنات السعودية تمثل إحدى الميزات التي يمكن للسائح التعرف عليها، فضلاً عن الإرث الحضاري والتاريخي. مشيرًا إلى أن السعودية تسعى إلى توفير مليون وظيفة للمواطنين في قطاع السياحة بحلول عام 2030.