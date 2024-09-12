إجراءات صارمة من شركات الطيران ضد رافضي ارتداء الكمامات

تشمل كتابة تقرير أمني والتحقيق وتصل لفرض الغرامة أو الحبس

كشفت منظمة السياحة العالمية أن معدل الوجهات السياحية التي بدأت في فتح الأجواء حول العالم بلغ (53٪) بما يوازي 115 وجهة، قررت تخفيف قيود السفر، وذلك بزيادة قدرها 28 وجهة عن شهر يوليو الماضي.

ويمثل هذا التطور بداية لإعادة تشغيل قطاع السفر والمطارات بعد السماح بالعودة التدريجية في أغلب دول العالم، وذلك ضمن شروط التي وضعت للسماح بالسفر والتي تشمل "ارتداء الكمامة في جميع المرافق من مطارات وطائرات وغيرها، ووضع العديد من البروتوكولات المشددة للحفاظ على الصحة العامة للجميع سواء الركاب المسافرين أو أطقم الضيافة والقيادة على الطائرة".

ويتعرض كل من رفض ارتداء الكمامة للكثير من الإجراءات الصارمة من قبل شركات الطيران لمواجهة مثل هؤلاء "الركاب المشاغبين".

وتكون الكمامات إلزامية طوال الرحلة الجوية باستثناء وقت تناول الطعام أو احتساء المشروبات فقط، كما أن هناك تعليمات يطبقها طاقم الضيافة بطريقة تصاعدية بحق من يرفض ارتداء الكمامة، تبدأ بالتحدث مع الراكب والطلب منه بلطف ثم الطلب بحزم، وفي حالة عدم الاستجابة يتم كتابة تقرير أمني ضد الراكب.

وإذا استمر الرفض وكان ذلك قبل الإقلاع يتم استدعاء الأمن لطرد الراكب من الطائرة، وإذا استمر الرفض وكانت الطائرة في الجو يكتب التقرير ويستدعى طاقم أمني عند الهبوط لاصطحاب الراكب والتحقيق معه وتطبق بحقه الغرامة أو الحبس حسب بروتوكول دولة الهبوط.