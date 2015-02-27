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"أبو الغيط": القضاء في المملكة هو المعني وحده بقضية "خاشقجي"

أيد بيان "الخارجية" بشأن التقرير الوارد للكونغرس حول القضية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان اليوم أن القضاء في المملكة هو المعني وحده بقضية المواطن جمال خاشقجي.

جامعة الدول العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أبو الغيط": القضاء في المملكة هو المعني وحده بقضية "خاشقجي"
سبق

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان اليوم أن القضاء في المملكة هو المعني وحده بقضية المواطن جمال خاشقجي.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
10:34 PM

"أبو الغيط": القضاء في المملكة هو المعني وحده بقضية "خاشقجي"

أيد بيان "الخارجية" بشأن التقرير الوارد للكونغرس حول القضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان اليوم أن القضاء في المملكة هو المعني وحده بقضية المواطن جمال خاشقجي.

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