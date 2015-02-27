أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ. وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان اليوم أن القضاء في المملكة هو المعني وحده بقضية المواطن جمال خاشقجي.

"أبو الغيط": القضاء في المملكة هو المعني وحده بقضية "خاشقجي" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-27 أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ.



وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان اليوم أن القضاء في المملكة هو المعني وحده بقضية المواطن جمال خاشقجي.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442 10:34 PM

"أبو الغيط": القضاء في المملكة هو المعني وحده بقضية "خاشقجي" أيد بيان "الخارجية" بشأن التقرير الوارد للكونغرس حول القضية





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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ.



وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان اليوم أن القضاء في المملكة هو المعني وحده بقضية المواطن جمال خاشقجي.