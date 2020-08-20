النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعاون الإسلامي" تشيد بيقظة "التحالف" وتدين تعمد "الحوثي" استهداف الأبرياء في المملكة

"العثيمين" أكد أن تكرار الأعمال العدائية من الميليشيا الإرهابية لا يخدم جهود إيجاد الحلّ السلمي

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من مدينة صنعاء مستهدفة الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء بالمنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية.

وأكد العثيمين أن تكرار الأعمال العدائية والعبثية من ميليشيا الحوثي الإرهابية لا يخدم جهود إيجاد الحلّ السلمي، مجدّدا في الوقت ذاته إدانة منظمة التعاون الإسلامي لتلك الأعمال من قبل الميليشيا الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدّها بالمال والسلاح.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعاون الإسلامي" تشيد بيقظة "التحالف" وتدين تعمد "الحوثي" استهداف الأبرياء في المملكة
سبق

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من مدينة صنعاء مستهدفة الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء بالمنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية.

وأكد العثيمين أن تكرار الأعمال العدائية والعبثية من ميليشيا الحوثي الإرهابية لا يخدم جهود إيجاد الحلّ السلمي، مجدّدا في الوقت ذاته إدانة منظمة التعاون الإسلامي لتلك الأعمال من قبل الميليشيا الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدّها بالمال والسلاح.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
10:09 PM

"التعاون الإسلامي" تشيد بيقظة "التحالف" وتدين تعمد "الحوثي" استهداف الأبرياء في المملكة

"العثيمين" أكد أن تكرار الأعمال العدائية من الميليشيا الإرهابية لا يخدم جهود إيجاد الحلّ السلمي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
375

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من مدينة صنعاء مستهدفة الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء بالمنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية.

وأكد العثيمين أن تكرار الأعمال العدائية والعبثية من ميليشيا الحوثي الإرهابية لا يخدم جهود إيجاد الحلّ السلمي، مجدّدا في الوقت ذاته إدانة منظمة التعاون الإسلامي لتلك الأعمال من قبل الميليشيا الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدّها بالمال والسلاح.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,074
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,404
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,467
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,817

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة