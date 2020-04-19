النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

"مدني جدة" يكافح حريقاً اندلع بمحل لبيع اللوازم الرياضية بالصفا

"القرني": فرق الإطفاء حاصرته.. وجار التحقيق لمعرفة الأسباب

‏تباشر فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، الآن، حادث حريق بمركز تجاري بحي الصفا شمال المحافظة.

وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني إن عمليات ٩١١ تلقت في تمام الساعة (17:43) بلاغاً عن مشاهدة تصاعد أدخنة بمركز تجاري بحي الصفا، وجرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة.

وأضاف: عند الوصول للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن اندلاع حريق في محل تجاري لبيع اللوازم الرياضية والبالغ (١٢٣٤)م بينما تبلغ المساحة الإجمالية ( ٩٠٠٠)م.

وأوضح أنه تم مباشرة الحادث من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ في الدور الثاني داخل المحل، وقد صاحب ذلك تصاعد للأدخنة بشكل كثيف.

وتمت محاصرة الحريق واحتوائه ومنع امتداده لداخل المركز التجاري ومازالت عمليات التأكد من عدم وجود بؤر للاشتعال والتبريد مستمرة حتى إعداد هذا الخبر، مشيراً إلى أن فرق التحقيق باشرت عملها بالموقع.

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدني جدة" يكافح حريقاً اندلع بمحل لبيع اللوازم الرياضية بالصفا
سبق

‏تباشر فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، الآن، حادث حريق بمركز تجاري بحي الصفا شمال المحافظة.

وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني إن عمليات ٩١١ تلقت في تمام الساعة (17:43) بلاغاً عن مشاهدة تصاعد أدخنة بمركز تجاري بحي الصفا، وجرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة.

وأضاف: عند الوصول للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن اندلاع حريق في محل تجاري لبيع اللوازم الرياضية والبالغ (١٢٣٤)م بينما تبلغ المساحة الإجمالية ( ٩٠٠٠)م.

وأوضح أنه تم مباشرة الحادث من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ في الدور الثاني داخل المحل، وقد صاحب ذلك تصاعد للأدخنة بشكل كثيف.

وتمت محاصرة الحريق واحتوائه ومنع امتداده لداخل المركز التجاري ومازالت عمليات التأكد من عدم وجود بؤر للاشتعال والتبريد مستمرة حتى إعداد هذا الخبر، مشيراً إلى أن فرق التحقيق باشرت عملها بالموقع.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
10:20 PM

"مدني جدة" يكافح حريقاً اندلع بمحل لبيع اللوازم الرياضية بالصفا

"القرني": فرق الإطفاء حاصرته.. وجار التحقيق لمعرفة الأسباب

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
3,918

‏تباشر فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، الآن، حادث حريق بمركز تجاري بحي الصفا شمال المحافظة.

وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني إن عمليات ٩١١ تلقت في تمام الساعة (17:43) بلاغاً عن مشاهدة تصاعد أدخنة بمركز تجاري بحي الصفا، وجرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة.

وأضاف: عند الوصول للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن اندلاع حريق في محل تجاري لبيع اللوازم الرياضية والبالغ (١٢٣٤)م بينما تبلغ المساحة الإجمالية ( ٩٠٠٠)م.

وأوضح أنه تم مباشرة الحادث من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ في الدور الثاني داخل المحل، وقد صاحب ذلك تصاعد للأدخنة بشكل كثيف.

وتمت محاصرة الحريق واحتوائه ومنع امتداده لداخل المركز التجاري ومازالت عمليات التأكد من عدم وجود بؤر للاشتعال والتبريد مستمرة حتى إعداد هذا الخبر، مشيراً إلى أن فرق التحقيق باشرت عملها بالموقع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,360
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,784
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,302
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,422

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

منى القحطاني
لماذا لا نساعد الخائنة؟!

لماذا لا نساعد الخائنة؟!

أحمد عجب
عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

أفنان القرشي
السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

عبدالرحمن القحطاني
ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

حسن آل عمير
طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة