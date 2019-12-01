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"هيئة الرياض" تُدشن أكثر من 14 ألف منشط توعوي وتوجيهي ووقائي

خلال العام الجاري.. ركزت على جانب تعزيز الأمن الفكري

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، خلال الربع الأول من العام الجاري؛ 14340 منشطًا توعويًّا وتوجيهيًّا ووقائيًّا.

وجاء في تقرير إدارة التوعية والتوجيه بالفرع، أن الفرع نظّم 10943 جولة توعوية، ووزع 2098 مادة توعوية من إصدارات الرئاسة العامة، كما بلغ عدد الزيارات 752 زيارة.

وبلغت الكلمات التوجيهية 287 كلمة، أما في مجال توفير المصليات المتنقّلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات؛ فبلغت 121 موقعًا، غُطيت بالمصلى المتنقل، وبلغ عدد المعارض 65 معرضًا متنقلًا، و18 دائمًا؛ نفذت في الكليات والمعاهد والمدارس للبنين والبنات، وتضمنت أركانها ومعروضاتها التحذير من الفكر المتطرف وجرائم المعلوماتية والابتزاز.

واستفاد من هذه البرامج قرابة 662,929 ألف مستفيد في مواقع عدة بمنطقة الرياض، خلال الربع الأول من العام 1441هـ.

وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري: إن هذه الأنشطة والمنجزات تأتي ضمن برامج التوعية والتوجيه في الرئاسة العامة؛ لخدمة المواطنين والمقيمين، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز الأمن الفكري والتحذير من الفكر المتطرف والجرائم المعلوماتية، والقيام بالواجب المناط بأعضاء الهيئة في بذل النصح والإرشاد باللين والرفق وفق الأنظمة والتعليمات.

كما ثمّن "العسيري" ما يلقاه فرع الرئاسة العامة بالمنطقة، من دعم ومساندة من أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ للرفع من مستوى الأداء في خدمة الدين والوطن.

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"هيئة الرياض" تُدشن أكثر من 14 ألف منشط توعوي وتوجيهي ووقائي
سبق

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، خلال الربع الأول من العام الجاري؛ 14340 منشطًا توعويًّا وتوجيهيًّا ووقائيًّا.

وجاء في تقرير إدارة التوعية والتوجيه بالفرع، أن الفرع نظّم 10943 جولة توعوية، ووزع 2098 مادة توعوية من إصدارات الرئاسة العامة، كما بلغ عدد الزيارات 752 زيارة.

وبلغت الكلمات التوجيهية 287 كلمة، أما في مجال توفير المصليات المتنقّلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات؛ فبلغت 121 موقعًا، غُطيت بالمصلى المتنقل، وبلغ عدد المعارض 65 معرضًا متنقلًا، و18 دائمًا؛ نفذت في الكليات والمعاهد والمدارس للبنين والبنات، وتضمنت أركانها ومعروضاتها التحذير من الفكر المتطرف وجرائم المعلوماتية والابتزاز.

واستفاد من هذه البرامج قرابة 662,929 ألف مستفيد في مواقع عدة بمنطقة الرياض، خلال الربع الأول من العام 1441هـ.

وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري: إن هذه الأنشطة والمنجزات تأتي ضمن برامج التوعية والتوجيه في الرئاسة العامة؛ لخدمة المواطنين والمقيمين، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز الأمن الفكري والتحذير من الفكر المتطرف والجرائم المعلوماتية، والقيام بالواجب المناط بأعضاء الهيئة في بذل النصح والإرشاد باللين والرفق وفق الأنظمة والتعليمات.

كما ثمّن "العسيري" ما يلقاه فرع الرئاسة العامة بالمنطقة، من دعم ومساندة من أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ للرفع من مستوى الأداء في خدمة الدين والوطن.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
05:30 PM

"هيئة الرياض" تُدشن أكثر من 14 ألف منشط توعوي وتوجيهي ووقائي

خلال العام الجاري.. ركزت على جانب تعزيز الأمن الفكري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، خلال الربع الأول من العام الجاري؛ 14340 منشطًا توعويًّا وتوجيهيًّا ووقائيًّا.

وجاء في تقرير إدارة التوعية والتوجيه بالفرع، أن الفرع نظّم 10943 جولة توعوية، ووزع 2098 مادة توعوية من إصدارات الرئاسة العامة، كما بلغ عدد الزيارات 752 زيارة.

وبلغت الكلمات التوجيهية 287 كلمة، أما في مجال توفير المصليات المتنقّلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات؛ فبلغت 121 موقعًا، غُطيت بالمصلى المتنقل، وبلغ عدد المعارض 65 معرضًا متنقلًا، و18 دائمًا؛ نفذت في الكليات والمعاهد والمدارس للبنين والبنات، وتضمنت أركانها ومعروضاتها التحذير من الفكر المتطرف وجرائم المعلوماتية والابتزاز.

واستفاد من هذه البرامج قرابة 662,929 ألف مستفيد في مواقع عدة بمنطقة الرياض، خلال الربع الأول من العام 1441هـ.

وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري: إن هذه الأنشطة والمنجزات تأتي ضمن برامج التوعية والتوجيه في الرئاسة العامة؛ لخدمة المواطنين والمقيمين، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز الأمن الفكري والتحذير من الفكر المتطرف والجرائم المعلوماتية، والقيام بالواجب المناط بأعضاء الهيئة في بذل النصح والإرشاد باللين والرفق وفق الأنظمة والتعليمات.

كما ثمّن "العسيري" ما يلقاه فرع الرئاسة العامة بالمنطقة، من دعم ومساندة من أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ للرفع من مستوى الأداء في خدمة الدين والوطن.

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