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فلسطين.. تعديلات وزارية مرتقبة تشمل حقيبتَي "الداخلية" و"الأوقاف"

إحالة 30 سفيرًا وعدد من المحافظين للتقاعد

نقلت "الشرق" عن مسؤولين فلسطينيين، اليوم "السبت"، أن الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، ستجري تعديلات وزارية مرتقبة، بالإضافة إلى إحالة أكثر من 30 سفيرًا للتقاعد.

وأفاد المسؤولون بأن الرئيس محمود عباس أعطى "اشتية" موافقته على إجراء تعديل وزاري يشمل ملء حقيبتَي الداخلية والأوقاف الشاغرتين، واستبدال عدد آخر من الوزراء.

وأضافوا أن "عباس" وافق على إحالة عدد من المحافظين للتقاعد، وتدوير باقي المحافظين من خلال نقلهم من محافظاتهم الحالية إلى محافظات أخرى.

وأشاروا إلى أن "عباس" كان يفضل تأجيل التعديل الحكومي لحين إجراء حوار مع حركة حماس، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني، لكن الأحداث الأخيرة فرضت نفسها على أولويات السلطة الفلسطينية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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فلسطين.. تعديلات وزارية مرتقبة تشمل حقيبتَي "الداخلية" و"الأوقاف"
سبق

نقلت "الشرق" عن مسؤولين فلسطينيين، اليوم "السبت"، أن الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، ستجري تعديلات وزارية مرتقبة، بالإضافة إلى إحالة أكثر من 30 سفيرًا للتقاعد.

وأفاد المسؤولون بأن الرئيس محمود عباس أعطى "اشتية" موافقته على إجراء تعديل وزاري يشمل ملء حقيبتَي الداخلية والأوقاف الشاغرتين، واستبدال عدد آخر من الوزراء.

وأضافوا أن "عباس" وافق على إحالة عدد من المحافظين للتقاعد، وتدوير باقي المحافظين من خلال نقلهم من محافظاتهم الحالية إلى محافظات أخرى.

وأشاروا إلى أن "عباس" كان يفضل تأجيل التعديل الحكومي لحين إجراء حوار مع حركة حماس، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني، لكن الأحداث الأخيرة فرضت نفسها على أولويات السلطة الفلسطينية.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
03:16 PM

فلسطين.. تعديلات وزارية مرتقبة تشمل حقيبتَي "الداخلية" و"الأوقاف"

إحالة 30 سفيرًا وعدد من المحافظين للتقاعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "الشرق" عن مسؤولين فلسطينيين، اليوم "السبت"، أن الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، ستجري تعديلات وزارية مرتقبة، بالإضافة إلى إحالة أكثر من 30 سفيرًا للتقاعد.

وأفاد المسؤولون بأن الرئيس محمود عباس أعطى "اشتية" موافقته على إجراء تعديل وزاري يشمل ملء حقيبتَي الداخلية والأوقاف الشاغرتين، واستبدال عدد آخر من الوزراء.

وأضافوا أن "عباس" وافق على إحالة عدد من المحافظين للتقاعد، وتدوير باقي المحافظين من خلال نقلهم من محافظاتهم الحالية إلى محافظات أخرى.

وأشاروا إلى أن "عباس" كان يفضل تأجيل التعديل الحكومي لحين إجراء حوار مع حركة حماس، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني، لكن الأحداث الأخيرة فرضت نفسها على أولويات السلطة الفلسطينية.

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