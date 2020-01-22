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رئيس غرفة ينبع: منتدى الرياض الاقتصادي سيدفع عجلة التنمية بالمملكة

نوّه بتزامنه مع عام ترؤس السعودية واستضافتها لقمة مجموعة العشرين

نوّه رئيس غرفة ينبع مراد علي العروي بالدعم الذي يحظى به منتدى الرياض الاقتصادي من القيادة الرشيدة، والأثر الكبير في جعله منصة اقتصادية تسهم في دفع عجلة اقتصاد المملكة، وتهيئة بيئة اقتصادية تتسم بالمرونة والقدرة على الاستجابة للمتغيرات التي يشهدها العالم اليوم.

وفي هذا الإطار أكد "العروي" أن الدورة التاسعة للمنتدى بما تتضمنه من محاور مهمة تعمل على تأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي، وتؤكد في ذات الوقت على دور القطاع الخاص في دفع جهود هيكلة الاقتصاد واستعداده للقيام بتحمل مسؤولياته تلبية لطموحات قيادة المملكة وأهداف رؤية 2030.

وأشار إلى أن منتدى الرياض الاقتصادي الذي ينطلق هذا العام وسط اهتمام كبير من الأوساط الاقتصادية وقطاعات الأعمال يكتسب أهميته البالغة؛ لكونه يتزامن مع عام ترؤس المملكة واستضافتها لقمة مجموعة العشرين، منوهاً بأن المحاور الوطنية والاقتصادية الخمس التي يتناولها المنتدى تتوافق مع اهتمامات هذه الدول.

وفي ختام تصريحه، ثمّن "العروي" الجهود القوية التي يبذلها رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس، وأعضاء مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي؛ لإنجاح المنتدى وتحقيق أهدافه في دراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني، متمنياً لهم التوفيق.

رئيس غرفة ينبع مراد علي العروي منتدى الرياض الاقتصادي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس غرفة ينبع: منتدى الرياض الاقتصادي سيدفع عجلة التنمية بالمملكة
سبق

نوّه رئيس غرفة ينبع مراد علي العروي بالدعم الذي يحظى به منتدى الرياض الاقتصادي من القيادة الرشيدة، والأثر الكبير في جعله منصة اقتصادية تسهم في دفع عجلة اقتصاد المملكة، وتهيئة بيئة اقتصادية تتسم بالمرونة والقدرة على الاستجابة للمتغيرات التي يشهدها العالم اليوم.

وفي هذا الإطار أكد "العروي" أن الدورة التاسعة للمنتدى بما تتضمنه من محاور مهمة تعمل على تأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي، وتؤكد في ذات الوقت على دور القطاع الخاص في دفع جهود هيكلة الاقتصاد واستعداده للقيام بتحمل مسؤولياته تلبية لطموحات قيادة المملكة وأهداف رؤية 2030.

وأشار إلى أن منتدى الرياض الاقتصادي الذي ينطلق هذا العام وسط اهتمام كبير من الأوساط الاقتصادية وقطاعات الأعمال يكتسب أهميته البالغة؛ لكونه يتزامن مع عام ترؤس المملكة واستضافتها لقمة مجموعة العشرين، منوهاً بأن المحاور الوطنية والاقتصادية الخمس التي يتناولها المنتدى تتوافق مع اهتمامات هذه الدول.

وفي ختام تصريحه، ثمّن "العروي" الجهود القوية التي يبذلها رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس، وأعضاء مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي؛ لإنجاح المنتدى وتحقيق أهدافه في دراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني، متمنياً لهم التوفيق.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
03:45 PM

رئيس غرفة ينبع: منتدى الرياض الاقتصادي سيدفع عجلة التنمية بالمملكة

نوّه بتزامنه مع عام ترؤس السعودية واستضافتها لقمة مجموعة العشرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نوّه رئيس غرفة ينبع مراد علي العروي بالدعم الذي يحظى به منتدى الرياض الاقتصادي من القيادة الرشيدة، والأثر الكبير في جعله منصة اقتصادية تسهم في دفع عجلة اقتصاد المملكة، وتهيئة بيئة اقتصادية تتسم بالمرونة والقدرة على الاستجابة للمتغيرات التي يشهدها العالم اليوم.

وفي هذا الإطار أكد "العروي" أن الدورة التاسعة للمنتدى بما تتضمنه من محاور مهمة تعمل على تأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي، وتؤكد في ذات الوقت على دور القطاع الخاص في دفع جهود هيكلة الاقتصاد واستعداده للقيام بتحمل مسؤولياته تلبية لطموحات قيادة المملكة وأهداف رؤية 2030.

وأشار إلى أن منتدى الرياض الاقتصادي الذي ينطلق هذا العام وسط اهتمام كبير من الأوساط الاقتصادية وقطاعات الأعمال يكتسب أهميته البالغة؛ لكونه يتزامن مع عام ترؤس المملكة واستضافتها لقمة مجموعة العشرين، منوهاً بأن المحاور الوطنية والاقتصادية الخمس التي يتناولها المنتدى تتوافق مع اهتمامات هذه الدول.

وفي ختام تصريحه، ثمّن "العروي" الجهود القوية التي يبذلها رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس، وأعضاء مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي؛ لإنجاح المنتدى وتحقيق أهدافه في دراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني، متمنياً لهم التوفيق.

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