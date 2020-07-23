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دراسة: ربع سكان نيودلهي أصيبوا بفيروس كورونا.. هذا ما كشفته "الأجسام المضادة"

الصحة أعلنت أن هناك 1.19 مليون إصابة حتى الآن وتسجيل 29 ألف حالة وفاة

أظهرت دراسة هندية أن حوالى ربع سكان العاصمة الهندية نيودلهي أصيبوا بفيروس كورونا.

وكشفت اختبارات الدم التي أجراها المركز الوطني للسيطرة على الأمراض على 21387 شخصًا تم اختيارهم عشوائيًّا في أرجاء نيودلهي، أن 23.48% منهم لديهم أجسام مضادة للفيروس؛ مما يشير إلى تعرضهم في الماضي للفيروس.

وقال رئيس المركز الوطني للسيطرة على الأمراض سوغيت كومار سينغ في مؤتمر صحفي: إن أكثر من 75% من السكان ما زالوا ضعفاء أمام الفيروس.

ووفق "روسيا اليوم" كانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت في وقت سابق أن هناك 1.19 مليون حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، مع تسجيل نحو 29 ألف حالة وفاة.

وتعتبر ولاية ماهاراشترا غربي البلاد والعاصمة نيودلهي وولاية تاميل نادو جنوبي الهند هي الأكثر تضررًا.

وفرضت حكومة ناريندرا مودي واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم في أواخر مارس الماضي؛ لكن تم تخفيفها بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة لتقليل التبعات الاقتصادية المدمرة.

الهند فيروس كورونا الجديد

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دراسة: ربع سكان نيودلهي أصيبوا بفيروس كورونا.. هذا ما كشفته "الأجسام المضادة"
سبق

أظهرت دراسة هندية أن حوالى ربع سكان العاصمة الهندية نيودلهي أصيبوا بفيروس كورونا.

وكشفت اختبارات الدم التي أجراها المركز الوطني للسيطرة على الأمراض على 21387 شخصًا تم اختيارهم عشوائيًّا في أرجاء نيودلهي، أن 23.48% منهم لديهم أجسام مضادة للفيروس؛ مما يشير إلى تعرضهم في الماضي للفيروس.

وقال رئيس المركز الوطني للسيطرة على الأمراض سوغيت كومار سينغ في مؤتمر صحفي: إن أكثر من 75% من السكان ما زالوا ضعفاء أمام الفيروس.

ووفق "روسيا اليوم" كانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت في وقت سابق أن هناك 1.19 مليون حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، مع تسجيل نحو 29 ألف حالة وفاة.

وتعتبر ولاية ماهاراشترا غربي البلاد والعاصمة نيودلهي وولاية تاميل نادو جنوبي الهند هي الأكثر تضررًا.

وفرضت حكومة ناريندرا مودي واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم في أواخر مارس الماضي؛ لكن تم تخفيفها بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة لتقليل التبعات الاقتصادية المدمرة.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
10:44 AM

دراسة: ربع سكان نيودلهي أصيبوا بفيروس كورونا.. هذا ما كشفته "الأجسام المضادة"

الصحة أعلنت أن هناك 1.19 مليون إصابة حتى الآن وتسجيل 29 ألف حالة وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت دراسة هندية أن حوالى ربع سكان العاصمة الهندية نيودلهي أصيبوا بفيروس كورونا.

وكشفت اختبارات الدم التي أجراها المركز الوطني للسيطرة على الأمراض على 21387 شخصًا تم اختيارهم عشوائيًّا في أرجاء نيودلهي، أن 23.48% منهم لديهم أجسام مضادة للفيروس؛ مما يشير إلى تعرضهم في الماضي للفيروس.

وقال رئيس المركز الوطني للسيطرة على الأمراض سوغيت كومار سينغ في مؤتمر صحفي: إن أكثر من 75% من السكان ما زالوا ضعفاء أمام الفيروس.

ووفق "روسيا اليوم" كانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت في وقت سابق أن هناك 1.19 مليون حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، مع تسجيل نحو 29 ألف حالة وفاة.

وتعتبر ولاية ماهاراشترا غربي البلاد والعاصمة نيودلهي وولاية تاميل نادو جنوبي الهند هي الأكثر تضررًا.

وفرضت حكومة ناريندرا مودي واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم في أواخر مارس الماضي؛ لكن تم تخفيفها بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة لتقليل التبعات الاقتصادية المدمرة.

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