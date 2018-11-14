في مزاد كبير .. تبوك تشهد بيع 54 عقاراً بمبلغ قارب 62 مليون ريال

شهد حضوراً كثيفاً من رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة وخارجها

شهدت تبوك أكبر مزاد علني يُقام في مناطق شمال المملكة لبيع العقارات، الذي أشرفت عليه وزارة العدل ممثلة بالمحكمة العامة في تبوك، وشمل بيع عقارات مملوكة لمتوفين بهدف تقسيم التركة على الورثة.

وأقيم المزاد لمدة 3 أيام شهد بيع 54 عقاراً بقيمة إجمالية للمبيعات بلغت 61,935,000 ريال.

من جهته، أوضح وكيل البيع القضائي عبدالله بن سليمان العطوي؛ لـ "سبق"، أنه "تم بيع جميع العقارات التي تم إعلانها، وبعد سحب عقار واحد من قِبل المحكمة أصبحت نسبة البيع 100 % من العقارات المعلنة في المزاد.

وأضاف "العطوي"؛ بفضل الله، شهد المزاد حضوراً كثيفاً من رجال الأعمال في منطقة تبوك، وهناك حضور من خارج المنطقة، كما شهد المزاد مشاركة سيدات الأعمال؛ حيث خُصص مكان للنساء.

وفي نهاية المزاد شكر "العطوي"؛ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، والأجهزة الخدمية والأمنية، للإسهام في إنجاح المزاد وتسهيل جميع الإجراءات.

وكرّمت اللجنة المنظمة قائد قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة تبوك الرائد أحمد الزهراني؛ لقاء جهوده مفي إنجاح المزاد.