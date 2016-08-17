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محترف "النصر" أعلى قيمة سوقية في الدوري السعودي

بات اللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا، محترف نادي النصر الحالي، الأغلى في القيمة السوقية في الدوري السعودي.

وكان المركز الأول طيلة الموسم الماضي من نصيب النيجيري أحمد موسى بقيمة 15 مليون يورو قبل أن تتراجع تلك القيمة بنحو 3 ملايين يورو.

وارتفعت القيمة السوقية للاعب جوليانو بما قيمته مليون ونصف المليون يورو؛ لترتفع قيمة اللاعب إلى 14 مليون يورو.

وشارك جوليانو مع النصر في 41 مباراة، وسجل 18 هدفًا، وصنع 12 أخرى. وهو هداف النصر التاريخي في البطولة الآسيوية برصيد 7 أهداف بالمشاركة مع اللاعب السابق للفريق فهد الهريفي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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محترف "النصر" أعلى قيمة سوقية في الدوري السعودي
سبق

بات اللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا، محترف نادي النصر الحالي، الأغلى في القيمة السوقية في الدوري السعودي.

وكان المركز الأول طيلة الموسم الماضي من نصيب النيجيري أحمد موسى بقيمة 15 مليون يورو قبل أن تتراجع تلك القيمة بنحو 3 ملايين يورو.

وارتفعت القيمة السوقية للاعب جوليانو بما قيمته مليون ونصف المليون يورو؛ لترتفع قيمة اللاعب إلى 14 مليون يورو.

وشارك جوليانو مع النصر في 41 مباراة، وسجل 18 هدفًا، وصنع 12 أخرى. وهو هداف النصر التاريخي في البطولة الآسيوية برصيد 7 أهداف بالمشاركة مع اللاعب السابق للفريق فهد الهريفي.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
12:29 AM

محترف "النصر" أعلى قيمة سوقية في الدوري السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بات اللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا، محترف نادي النصر الحالي، الأغلى في القيمة السوقية في الدوري السعودي.

وكان المركز الأول طيلة الموسم الماضي من نصيب النيجيري أحمد موسى بقيمة 15 مليون يورو قبل أن تتراجع تلك القيمة بنحو 3 ملايين يورو.

وارتفعت القيمة السوقية للاعب جوليانو بما قيمته مليون ونصف المليون يورو؛ لترتفع قيمة اللاعب إلى 14 مليون يورو.

وشارك جوليانو مع النصر في 41 مباراة، وسجل 18 هدفًا، وصنع 12 أخرى. وهو هداف النصر التاريخي في البطولة الآسيوية برصيد 7 أهداف بالمشاركة مع اللاعب السابق للفريق فهد الهريفي.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,894
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30,811
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