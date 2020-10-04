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التعقيم في الحرم المكي .. 900 لتر للأيدي يومياً وألف لتر للسجاد و2500 للأسطح

المعتمرون يؤدون نسكهم وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي وفّرتها الرئاسة

واصلت طلائع وفود بيت الله الحرام التوافد لأداء مناسك العمرة وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي وفّرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقال الموقع الرسمي لشؤون الحرمين: تمّ دخول وفد من ألف معتمر من باب أجياد، وكان في استقبالهم أصحاب الفضيلة، وكلاء الرئيس العام لشؤون المسجد الحر ام والمسجد النبوي ومساعدوهم ومديرو الإدارات وعدد من القيادات الأمنية بالمسجد الحرام.

وجنّدت الرئاسة لاستقبالهم جميع أجهزتها متخذة التدابير الوقائية والاحترازية كافة للحفاظ على سلامتهم، حيث سيتم غسيل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه 10 مرات يومياً، وتوزيع (300) صبانة على مداخل أبواب المسجد الحرام والمصليات، وكذلك دورات المياه، و(900) لتر معقم للأيدي يومياً و(1000) لتر معقم للسجاد و (2500) لتر معقم للأسطح، وتجهيز ثلاث نقاط لتوزيع العربات وتجهيز(5000) عربة يدوية مجانية و(600) عربة كهربائية، ويقوم على الإشراف الميداني أكثر من (100) مشرف ميداني لمتابعة سير العربات والتأكد من تطبيقات الإجراءات الاحترازية، بتوزيع (26) ألف عبوة ماء زمزم يومياً لضيوف الرحمن من عمّار ومصلين، و(6) نقاط يتم فيها توزيع عبوات ماء زمزم وفق إجراءات وقائية، بحيث يتم تعقيم جميع العبوات قبل تعبئتها، ويتم توزيعها من قِبل العاملين بإدارة سُقيا زمزم وفق الضوابط والتعليمات الصحية.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التعقيم في الحرم المكي .. 900 لتر للأيدي يومياً وألف لتر للسجاد و2500 للأسطح
سبق

واصلت طلائع وفود بيت الله الحرام التوافد لأداء مناسك العمرة وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي وفّرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقال الموقع الرسمي لشؤون الحرمين: تمّ دخول وفد من ألف معتمر من باب أجياد، وكان في استقبالهم أصحاب الفضيلة، وكلاء الرئيس العام لشؤون المسجد الحر ام والمسجد النبوي ومساعدوهم ومديرو الإدارات وعدد من القيادات الأمنية بالمسجد الحرام.

وجنّدت الرئاسة لاستقبالهم جميع أجهزتها متخذة التدابير الوقائية والاحترازية كافة للحفاظ على سلامتهم، حيث سيتم غسيل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه 10 مرات يومياً، وتوزيع (300) صبانة على مداخل أبواب المسجد الحرام والمصليات، وكذلك دورات المياه، و(900) لتر معقم للأيدي يومياً و(1000) لتر معقم للسجاد و (2500) لتر معقم للأسطح، وتجهيز ثلاث نقاط لتوزيع العربات وتجهيز(5000) عربة يدوية مجانية و(600) عربة كهربائية، ويقوم على الإشراف الميداني أكثر من (100) مشرف ميداني لمتابعة سير العربات والتأكد من تطبيقات الإجراءات الاحترازية، بتوزيع (26) ألف عبوة ماء زمزم يومياً لضيوف الرحمن من عمّار ومصلين، و(6) نقاط يتم فيها توزيع عبوات ماء زمزم وفق إجراءات وقائية، بحيث يتم تعقيم جميع العبوات قبل تعبئتها، ويتم توزيعها من قِبل العاملين بإدارة سُقيا زمزم وفق الضوابط والتعليمات الصحية.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
12:33 PM

التعقيم في الحرم المكي .. 900 لتر للأيدي يومياً وألف لتر للسجاد و2500 للأسطح

المعتمرون يؤدون نسكهم وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي وفّرتها الرئاسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,009

واصلت طلائع وفود بيت الله الحرام التوافد لأداء مناسك العمرة وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي وفّرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقال الموقع الرسمي لشؤون الحرمين: تمّ دخول وفد من ألف معتمر من باب أجياد، وكان في استقبالهم أصحاب الفضيلة، وكلاء الرئيس العام لشؤون المسجد الحر ام والمسجد النبوي ومساعدوهم ومديرو الإدارات وعدد من القيادات الأمنية بالمسجد الحرام.

وجنّدت الرئاسة لاستقبالهم جميع أجهزتها متخذة التدابير الوقائية والاحترازية كافة للحفاظ على سلامتهم، حيث سيتم غسيل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه 10 مرات يومياً، وتوزيع (300) صبانة على مداخل أبواب المسجد الحرام والمصليات، وكذلك دورات المياه، و(900) لتر معقم للأيدي يومياً و(1000) لتر معقم للسجاد و (2500) لتر معقم للأسطح، وتجهيز ثلاث نقاط لتوزيع العربات وتجهيز(5000) عربة يدوية مجانية و(600) عربة كهربائية، ويقوم على الإشراف الميداني أكثر من (100) مشرف ميداني لمتابعة سير العربات والتأكد من تطبيقات الإجراءات الاحترازية، بتوزيع (26) ألف عبوة ماء زمزم يومياً لضيوف الرحمن من عمّار ومصلين، و(6) نقاط يتم فيها توزيع عبوات ماء زمزم وفق إجراءات وقائية، بحيث يتم تعقيم جميع العبوات قبل تعبئتها، ويتم توزيعها من قِبل العاملين بإدارة سُقيا زمزم وفق الضوابط والتعليمات الصحية.

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