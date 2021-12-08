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"إغاثي الملك": مساعدات غذائية ومشاريع إيوائية بالسودان وبنجلاديش

العيادة الطبية المتنقلة للمركز بحجة تقدم خدماتها لـ425 مستفيداً خلال أسبوع

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 33 طناً من السلال الغذائية، و250 حقيبة إيوائية للأسر المتضررة من الفيضانات في محلية أم القرى بولاية الجزيرة السودانية، استفاد منها 8100 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلةً في المركز لجمهورية السودان الشقيقة لعام 2021م.

كما دشن المركز، أمس الأول، مشروع إعادة تأهيل منازل متعددة الاستخدام لمواجهة الأعاصير في مقاطعة كوكس بازار بجمهورية بنجلاديش، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي.

ويقوم المركز بإعادة تأهيل 30 مركزاً للإيواء بشكل كامل في مناطق بيكوا، وكوتوبديا، وماهيشكالي، يستفيد منها 27500 فرد، بهدف تزويد المراكز بإضاءات وأجهزة تعمل بالطاقة الشمسية؛ ليتم استخدامها كملاجئ للمتضررين خلال الأزمات والكوارث، إضافة إلى استخدام جزء منها كمدارس لضمان استمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات.

وسيتم خلال المشروع توظيف المجتمع المستضيف لإعادة تأهيل تلك المباني؛ لمساعدتهم مادياً في الحصول على قوت يومهم.

وتأتي هذه المساعدات انطلاقاً من حرص المملكة ممثلة في المركز على أوضاع اللاجئين الروهينجا والمجتمعات المضيفة لهم، واستشعارًا لواجبها الإنساني تجاههم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها.

إلى هذا قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة، خدماتها الطبية لـ425 مستفيداً خلال المدة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2021م.

وراجع عيادة الطوارئ 43 مستفيداً، وعيادة الباطنية 288 مستفيداً، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 31 مستفيداً، وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 40 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 23 حالة، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدان.

وفي مجال الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ425 فرداً، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 84 مريضاً، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك": مساعدات غذائية ومشاريع إيوائية بالسودان وبنجلاديش
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 33 طناً من السلال الغذائية، و250 حقيبة إيوائية للأسر المتضررة من الفيضانات في محلية أم القرى بولاية الجزيرة السودانية، استفاد منها 8100 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلةً في المركز لجمهورية السودان الشقيقة لعام 2021م.

كما دشن المركز، أمس الأول، مشروع إعادة تأهيل منازل متعددة الاستخدام لمواجهة الأعاصير في مقاطعة كوكس بازار بجمهورية بنجلاديش، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي.

ويقوم المركز بإعادة تأهيل 30 مركزاً للإيواء بشكل كامل في مناطق بيكوا، وكوتوبديا، وماهيشكالي، يستفيد منها 27500 فرد، بهدف تزويد المراكز بإضاءات وأجهزة تعمل بالطاقة الشمسية؛ ليتم استخدامها كملاجئ للمتضررين خلال الأزمات والكوارث، إضافة إلى استخدام جزء منها كمدارس لضمان استمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات.

وسيتم خلال المشروع توظيف المجتمع المستضيف لإعادة تأهيل تلك المباني؛ لمساعدتهم مادياً في الحصول على قوت يومهم.

وتأتي هذه المساعدات انطلاقاً من حرص المملكة ممثلة في المركز على أوضاع اللاجئين الروهينجا والمجتمعات المضيفة لهم، واستشعارًا لواجبها الإنساني تجاههم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها.

إلى هذا قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة، خدماتها الطبية لـ425 مستفيداً خلال المدة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2021م.

وراجع عيادة الطوارئ 43 مستفيداً، وعيادة الباطنية 288 مستفيداً، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 31 مستفيداً، وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 40 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 23 حالة، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدان.

وفي مجال الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ425 فرداً، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 84 مريضاً، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
05:05 PM

"إغاثي الملك": مساعدات غذائية ومشاريع إيوائية بالسودان وبنجلاديش

العيادة الطبية المتنقلة للمركز بحجة تقدم خدماتها لـ425 مستفيداً خلال أسبوع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 33 طناً من السلال الغذائية، و250 حقيبة إيوائية للأسر المتضررة من الفيضانات في محلية أم القرى بولاية الجزيرة السودانية، استفاد منها 8100 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلةً في المركز لجمهورية السودان الشقيقة لعام 2021م.

كما دشن المركز، أمس الأول، مشروع إعادة تأهيل منازل متعددة الاستخدام لمواجهة الأعاصير في مقاطعة كوكس بازار بجمهورية بنجلاديش، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي.

ويقوم المركز بإعادة تأهيل 30 مركزاً للإيواء بشكل كامل في مناطق بيكوا، وكوتوبديا، وماهيشكالي، يستفيد منها 27500 فرد، بهدف تزويد المراكز بإضاءات وأجهزة تعمل بالطاقة الشمسية؛ ليتم استخدامها كملاجئ للمتضررين خلال الأزمات والكوارث، إضافة إلى استخدام جزء منها كمدارس لضمان استمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات.

وسيتم خلال المشروع توظيف المجتمع المستضيف لإعادة تأهيل تلك المباني؛ لمساعدتهم مادياً في الحصول على قوت يومهم.

وتأتي هذه المساعدات انطلاقاً من حرص المملكة ممثلة في المركز على أوضاع اللاجئين الروهينجا والمجتمعات المضيفة لهم، واستشعارًا لواجبها الإنساني تجاههم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها.

إلى هذا قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة، خدماتها الطبية لـ425 مستفيداً خلال المدة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2021م.

وراجع عيادة الطوارئ 43 مستفيداً، وعيادة الباطنية 288 مستفيداً، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 31 مستفيداً، وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 40 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 23 حالة، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدان.

وفي مجال الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ425 فرداً، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 84 مريضاً، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

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