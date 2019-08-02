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تركي بن طلال يتابع حادثة احتراق سيارة الرمالي في رالي عسير

وجه كافة القطاعات لتقديم جميع أوجه المساعدة وكل ما يلزم

تابع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال باهتمام عميق حادثة احتراق سيارة المتسابق السعودي فرحان الرمالي خلال مشاركته في رالي عسير بالجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية.

ووجه الأمير تركي بن طلال كافة القطاعات لتقديم كافة أوجه المساعدة وكل ما يلزم للاطمئنان على صحة السائق الرمالي وملاحه اللذين نجيا اليوم من حادثة احتراق السيارة نتيجة التماس كهربائي.

من جانبه قدم الرمالي شكره لأمير منطقة عسير على هذا الاهتمام الأخوي غير المستغرب منه والتي تعكس مدى قوة التلاحم والتواصل بين ولاة الأمر وأبناء الوطن.

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تركي بن طلال يتابع حادثة احتراق سيارة الرمالي في رالي عسير
سبق

تابع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال باهتمام عميق حادثة احتراق سيارة المتسابق السعودي فرحان الرمالي خلال مشاركته في رالي عسير بالجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية.

ووجه الأمير تركي بن طلال كافة القطاعات لتقديم كافة أوجه المساعدة وكل ما يلزم للاطمئنان على صحة السائق الرمالي وملاحه اللذين نجيا اليوم من حادثة احتراق السيارة نتيجة التماس كهربائي.

من جانبه قدم الرمالي شكره لأمير منطقة عسير على هذا الاهتمام الأخوي غير المستغرب منه والتي تعكس مدى قوة التلاحم والتواصل بين ولاة الأمر وأبناء الوطن.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
11:49 PM
اخر تعديل
03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
01:20 AM

تركي بن طلال يتابع حادثة احتراق سيارة الرمالي في رالي عسير

وجه كافة القطاعات لتقديم جميع أوجه المساعدة وكل ما يلزم

A A A
رائد القرفي - أبها
0
10,471

تابع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال باهتمام عميق حادثة احتراق سيارة المتسابق السعودي فرحان الرمالي خلال مشاركته في رالي عسير بالجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية.

ووجه الأمير تركي بن طلال كافة القطاعات لتقديم كافة أوجه المساعدة وكل ما يلزم للاطمئنان على صحة السائق الرمالي وملاحه اللذين نجيا اليوم من حادثة احتراق السيارة نتيجة التماس كهربائي.

من جانبه قدم الرمالي شكره لأمير منطقة عسير على هذا الاهتمام الأخوي غير المستغرب منه والتي تعكس مدى قوة التلاحم والتواصل بين ولاة الأمر وأبناء الوطن.

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