من جانبه قدم الرمالي شكره لأمير منطقة عسير على هذا الاهتمام الأخوي غير المستغرب منه والتي تعكس مدى قوة التلاحم والتواصل بين ولاة الأمر وأبناء الوطن.

ووجه الأمير تركي بن طلال كافة القطاعات لتقديم كافة أوجه المساعدة وكل ما يلزم للاطمئنان على صحة السائق الرمالي وملاحه اللذين نجيا اليوم من حادثة احتراق السيارة نتيجة التماس كهربائي.

تابع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال باهتمام عميق حادثة احتراق سيارة المتسابق السعودي فرحان الرمالي خلال مشاركته في رالي عسير بالجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية.

تركي بن طلال يتابع حادثة احتراق سيارة الرمالي في رالي عسير رائد القرفي سبق 2019-08-02 تابع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال باهتمام عميق حادثة احتراق سيارة المتسابق السعودي فرحان الرمالي خلال مشاركته في رالي عسير بالجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية. ووجه الأمير تركي بن طلال كافة القطاعات لتقديم كافة أوجه المساعدة وكل ما يلزم للاطمئنان على صحة السائق الرمالي وملاحه اللذين نجيا اليوم من حادثة احتراق السيارة نتيجة التماس كهربائي. من جانبه قدم الرمالي شكره لأمير منطقة عسير على هذا الاهتمام الأخوي غير المستغرب منه والتي تعكس مدى قوة التلاحم والتواصل بين ولاة الأمر وأبناء الوطن.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440 11:49 PM

اخر تعديل 03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440 01:20 AM

تركي بن طلال يتابع حادثة احتراق سيارة الرمالي في رالي عسير وجه كافة القطاعات لتقديم جميع أوجه المساعدة وكل ما يلزم





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تابع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال باهتمام عميق حادثة احتراق سيارة المتسابق السعودي فرحان الرمالي خلال مشاركته في رالي عسير بالجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية.

ووجه الأمير تركي بن طلال كافة القطاعات لتقديم كافة أوجه المساعدة وكل ما يلزم للاطمئنان على صحة السائق الرمالي وملاحه اللذين نجيا اليوم من حادثة احتراق السيارة نتيجة التماس كهربائي.

من جانبه قدم الرمالي شكره لأمير منطقة عسير على هذا الاهتمام الأخوي غير المستغرب منه والتي تعكس مدى قوة التلاحم والتواصل بين ولاة الأمر وأبناء الوطن.