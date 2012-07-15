النصر في البرتغال: تدريبات صباحية ومسائية .. وجمل تكتيكية

أجرى فريق النصر الأول لكرة القدم تدريبات صباحية ومسائية في معسكره المقام في مدينة أوبيدوز بالبرتغال.

وبدأت التدريبات بالتركيز على الجوانب اللياقية من خلال الجري بسرعات متنوعة، وأجرى فيتوريا تدريبات كروية تعتمد على اللعب في مساحات محددة.

وقسم فيتوريا اللاعبين إلى مجموعتين أجرى لهم مناورة في منتصف الملعب، وكثف مدرب الحراس التدريبات على الثلاثي وليد عبدالله وبراد جونز وزيد البواردي.

وفي التدريب المسائي ، شرح المدرب فيتوريا عدد من الجمل التكتيكية للاعبين كما اشتملت التدريبات على تمارين لياقية متنوعة.