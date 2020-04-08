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المغرب يقترض 3 مليارات دولار لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا"

تأثيرات الوباء تنذر بتأثيرات أعمق من ركود 2009

أعلن المغرب اليوم (الأربعاء)، سحب ثلاثة مليارات دولار من خط ائتمان مخصص له، بموجب اتفاق أبرمه مع صندوق النقد الدولي قبل سنوات، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن وباء فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن المصرف المركزي المغربي.

وبين بنك المغرب في بيان أوردته "فرانس 24"، أن المملكة لجأت أمس إلى سحب مبلغ يعادل ما يقارب ثلاثة مليارات دولار، قابلة للسداد على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح لمدة ثلاث سنوات"، وذلك في إطار السياسة الاستباقية لمواجهة أزمة جائحة كوفيد-19.

وأشار البنك إلى أن الحجم غير المسبوق لجائحة "كوفيد-19" ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيؤثر سلباً على اقتصادنا الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج.

وأضاف أن اللجوء إلى خط الائتمان سيساعد في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد المغربي وفي الحفاظ على احتياطاته من العملات الأجنبية في مستويات مريحة.

ويخصص صندوق النقد الدولي خطاً للوقاية والسيولة للمغرب، بموجب اتفاق بين الطرفين أبرم في 2012 وتم تجديده ثلاث مرات آخرها في ديسمبر (كانون الأول) 2018 حين وافق الصندوق على تمديده لمدة عامين بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

المغرب فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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المغرب يقترض 3 مليارات دولار لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا"
سبق

أعلن المغرب اليوم (الأربعاء)، سحب ثلاثة مليارات دولار من خط ائتمان مخصص له، بموجب اتفاق أبرمه مع صندوق النقد الدولي قبل سنوات، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن وباء فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن المصرف المركزي المغربي.

وبين بنك المغرب في بيان أوردته "فرانس 24"، أن المملكة لجأت أمس إلى سحب مبلغ يعادل ما يقارب ثلاثة مليارات دولار، قابلة للسداد على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح لمدة ثلاث سنوات"، وذلك في إطار السياسة الاستباقية لمواجهة أزمة جائحة كوفيد-19.

وأشار البنك إلى أن الحجم غير المسبوق لجائحة "كوفيد-19" ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيؤثر سلباً على اقتصادنا الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج.

وأضاف أن اللجوء إلى خط الائتمان سيساعد في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد المغربي وفي الحفاظ على احتياطاته من العملات الأجنبية في مستويات مريحة.

ويخصص صندوق النقد الدولي خطاً للوقاية والسيولة للمغرب، بموجب اتفاق بين الطرفين أبرم في 2012 وتم تجديده ثلاث مرات آخرها في ديسمبر (كانون الأول) 2018 حين وافق الصندوق على تمديده لمدة عامين بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
07:59 PM
اخر تعديل
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
08:20 PM

المغرب يقترض 3 مليارات دولار لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا"

تأثيرات الوباء تنذر بتأثيرات أعمق من ركود 2009

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المغرب اليوم (الأربعاء)، سحب ثلاثة مليارات دولار من خط ائتمان مخصص له، بموجب اتفاق أبرمه مع صندوق النقد الدولي قبل سنوات، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن وباء فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن المصرف المركزي المغربي.

وبين بنك المغرب في بيان أوردته "فرانس 24"، أن المملكة لجأت أمس إلى سحب مبلغ يعادل ما يقارب ثلاثة مليارات دولار، قابلة للسداد على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح لمدة ثلاث سنوات"، وذلك في إطار السياسة الاستباقية لمواجهة أزمة جائحة كوفيد-19.

وأشار البنك إلى أن الحجم غير المسبوق لجائحة "كوفيد-19" ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيؤثر سلباً على اقتصادنا الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج.

وأضاف أن اللجوء إلى خط الائتمان سيساعد في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد المغربي وفي الحفاظ على احتياطاته من العملات الأجنبية في مستويات مريحة.

ويخصص صندوق النقد الدولي خطاً للوقاية والسيولة للمغرب، بموجب اتفاق بين الطرفين أبرم في 2012 وتم تجديده ثلاث مرات آخرها في ديسمبر (كانون الأول) 2018 حين وافق الصندوق على تمديده لمدة عامين بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

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