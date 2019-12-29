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إغلاق التسجيل في سباقات الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز.. 5 يناير

اللجنة طالبت الراغبين في المشاركة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته الرابعة، عن إغلاق باب التسجيل في أشواط جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، يوم الأحد 5 يناير 2020م، الموافق 10 جمادى الأولى 1441هـ.

وتشتمل استمارة التسجيل على العديد من المعلومات، وبيانات المالك، وأبرزها كلمة سر للمالك، والاسم كاملًا، ورقم الهوية، أو جواز السفر، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال، والجنسية، والمناطق الجغرافية، ونوع المالك إلى جانب البريد الإلكتروني والتفاصيل البنكية.

وطالبت اللجنة المنظمة، الراغبين في المشاركة، بالمسارعة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي للهجن، عبر الرابط التالي: http://scrf.sa/register

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن يوم الأحد 5 يناير 2020م

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إغلاق التسجيل في سباقات الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز.. 5 يناير
سبق

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته الرابعة، عن إغلاق باب التسجيل في أشواط جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، يوم الأحد 5 يناير 2020م، الموافق 10 جمادى الأولى 1441هـ.

وتشتمل استمارة التسجيل على العديد من المعلومات، وبيانات المالك، وأبرزها كلمة سر للمالك، والاسم كاملًا، ورقم الهوية، أو جواز السفر، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال، والجنسية، والمناطق الجغرافية، ونوع المالك إلى جانب البريد الإلكتروني والتفاصيل البنكية.

وطالبت اللجنة المنظمة، الراغبين في المشاركة، بالمسارعة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي للهجن، عبر الرابط التالي: http://scrf.sa/register

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
01:15 PM

إغلاق التسجيل في سباقات الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز.. 5 يناير

اللجنة طالبت الراغبين في المشاركة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته الرابعة، عن إغلاق باب التسجيل في أشواط جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، يوم الأحد 5 يناير 2020م، الموافق 10 جمادى الأولى 1441هـ.

وتشتمل استمارة التسجيل على العديد من المعلومات، وبيانات المالك، وأبرزها كلمة سر للمالك، والاسم كاملًا، ورقم الهوية، أو جواز السفر، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال، والجنسية، والمناطق الجغرافية، ونوع المالك إلى جانب البريد الإلكتروني والتفاصيل البنكية.

وطالبت اللجنة المنظمة، الراغبين في المشاركة، بالمسارعة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي للهجن، عبر الرابط التالي: http://scrf.sa/register

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