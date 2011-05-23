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التدريب التقني: افتتاح البكالوريوس المسائي في ثلاث كليات بمنطقة عسير

بما يلبي احتياجات التنمية بالمنطقة وفقًا لرؤية المملكة 2030.. بعدة تخصصات

وافق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على افتتاح البكالوريوس المسائي في ثلاث كليات بمنطقة عسير؛ بدءًا من الفصل التدريبي الأول 1443 وهي:

تخصص ميكانيكا السيارات بالكلية التقنية بأبها، وتخصص الإدارة العامة بالكلية التقنية ببيشة، وتخصص شبكات الحاسب الآلي بالكلية التقنية بخميس مشيط.

أوضح ذلك مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي.

ورفع الدكتور الحفظي شكره وتقديره للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ولمحافظ المؤسسة على الدعم الكبير الذي يلقاه التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير من الأمير ومن المحافظ، والذي تَجَسّد في افتتاح مسارات تدريبية جديدة بالمنطقة تُضاف للمسارات القائمة، والتي تلبي جميعها احتياجات التنمية بالمنطقة وفقًا لرؤية المملكة 2030.

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التدريب التقني: افتتاح البكالوريوس المسائي في ثلاث كليات بمنطقة عسير
سبق

وافق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على افتتاح البكالوريوس المسائي في ثلاث كليات بمنطقة عسير؛ بدءًا من الفصل التدريبي الأول 1443 وهي:

تخصص ميكانيكا السيارات بالكلية التقنية بأبها، وتخصص الإدارة العامة بالكلية التقنية ببيشة، وتخصص شبكات الحاسب الآلي بالكلية التقنية بخميس مشيط.

أوضح ذلك مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي.

ورفع الدكتور الحفظي شكره وتقديره للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ولمحافظ المؤسسة على الدعم الكبير الذي يلقاه التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير من الأمير ومن المحافظ، والذي تَجَسّد في افتتاح مسارات تدريبية جديدة بالمنطقة تُضاف للمسارات القائمة، والتي تلبي جميعها احتياجات التنمية بالمنطقة وفقًا لرؤية المملكة 2030.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
11:06 AM

التدريب التقني: افتتاح البكالوريوس المسائي في ثلاث كليات بمنطقة عسير

بما يلبي احتياجات التنمية بالمنطقة وفقًا لرؤية المملكة 2030.. بعدة تخصصات

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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وافق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على افتتاح البكالوريوس المسائي في ثلاث كليات بمنطقة عسير؛ بدءًا من الفصل التدريبي الأول 1443 وهي:

تخصص ميكانيكا السيارات بالكلية التقنية بأبها، وتخصص الإدارة العامة بالكلية التقنية ببيشة، وتخصص شبكات الحاسب الآلي بالكلية التقنية بخميس مشيط.

أوضح ذلك مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي.

ورفع الدكتور الحفظي شكره وتقديره للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ولمحافظ المؤسسة على الدعم الكبير الذي يلقاه التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير من الأمير ومن المحافظ، والذي تَجَسّد في افتتاح مسارات تدريبية جديدة بالمنطقة تُضاف للمسارات القائمة، والتي تلبي جميعها احتياجات التنمية بالمنطقة وفقًا لرؤية المملكة 2030.

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