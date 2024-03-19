"غاوي": تم الاطمئنان على سلامة جميع المخالطين للحالتين المصابتين بكورونا في جازان

قال إن وضعهما الطبي مستقر تماماً وإحداهما لا تظهر عليها أي أعراض والأخرى بسيطة

أكد مستشار مدير عام صحة منطقة جازان نبيل غاوي عزل الحالتين المصابتين بفيروس كورونا في منطقة جازان بعد عودتهما من المغرب والتي تتراوح أعمارهما ما بين 25-30 سنة، لافتاً إلى أن حالتهما الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق.

وفي التفاصيل، أكد غاوي لقناة العربية: "وضعهما الطبي مستقر تماماً وإحدى الحالات لا تظهر عليها أي أعراض والأخرى عليها أعراض بسيطة"، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية وذلك حتى قبل ظهور النتائج المخبرية لهما وذلك حسب البروتوكول المعتمد من وزارة الصحة للتعامل مع هذه الحالات.

وعن المخالطين لهاتين الحالتين، أكد مستشار مدير عام صحة منطقة جازان أنه تم التعامل والتأكد والاطمئنان على سلامة جميع المخالطين لهاتين الحالتين.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في السعودية وصل إلى (238) حالة، تعافى منها 6 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقاً للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالة واحدة بوضع حرج.

وأهابت الوزارة بالجميع للالتزام بالإرشادات والتوجيهات لسلامتهم وسلامة المجتمع، منها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبُعد عن التجمعات.

ودعت كل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس إلى التواصل فوراً مع مركز اتصال الصحة 937، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.