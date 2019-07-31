النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العمل": شرط تسجيل المحاسبين الوافدين لدى الهيئة بداية من هذا التاريخ

قالت: يجب حصوله على الاعتماد عند التقديم على خدمات تعديل المهنة

قالت وزارة العمل اليوم إنها اشترطت تسجيل المحاسبين الوافدين لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بدءاً من 1/ 1/ 1441هـ، بالإضافة إلى وجوب حصول ممارسي مهن المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها على الاعتماد من الهيئة عند التقديم على خدمات تعديل المهنة، وإصدار أو تجديد رخص العمل.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي حرصاً منها على رفع معدل التوطين في قطاع المحاسبة وتحفيزه للنمو، مبينة أن الخطوة تهدف إلى تحفيز القطاع المحاسبي للتوطين، ورفع جودة وكفاءة العاملين المزاولين للمهنة، وكذلك تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص؛ لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات ومنها قطاع المحاسبة.

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبرمت في شهر مارس الماضي مذكرة تعاون، مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ بهدف توطين عشرين ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022م، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العمل": شرط تسجيل المحاسبين الوافدين لدى الهيئة بداية من هذا التاريخ
سبق

قالت وزارة العمل اليوم إنها اشترطت تسجيل المحاسبين الوافدين لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بدءاً من 1/ 1/ 1441هـ، بالإضافة إلى وجوب حصول ممارسي مهن المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها على الاعتماد من الهيئة عند التقديم على خدمات تعديل المهنة، وإصدار أو تجديد رخص العمل.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي حرصاً منها على رفع معدل التوطين في قطاع المحاسبة وتحفيزه للنمو، مبينة أن الخطوة تهدف إلى تحفيز القطاع المحاسبي للتوطين، ورفع جودة وكفاءة العاملين المزاولين للمهنة، وكذلك تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص؛ لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات ومنها قطاع المحاسبة.

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبرمت في شهر مارس الماضي مذكرة تعاون، مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ بهدف توطين عشرين ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022م، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
02:22 PM

"العمل": شرط تسجيل المحاسبين الوافدين لدى الهيئة بداية من هذا التاريخ

قالت: يجب حصوله على الاعتماد عند التقديم على خدمات تعديل المهنة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,567

قالت وزارة العمل اليوم إنها اشترطت تسجيل المحاسبين الوافدين لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بدءاً من 1/ 1/ 1441هـ، بالإضافة إلى وجوب حصول ممارسي مهن المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها على الاعتماد من الهيئة عند التقديم على خدمات تعديل المهنة، وإصدار أو تجديد رخص العمل.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي حرصاً منها على رفع معدل التوطين في قطاع المحاسبة وتحفيزه للنمو، مبينة أن الخطوة تهدف إلى تحفيز القطاع المحاسبي للتوطين، ورفع جودة وكفاءة العاملين المزاولين للمهنة، وكذلك تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص؛ لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات ومنها قطاع المحاسبة.

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبرمت في شهر مارس الماضي مذكرة تعاون، مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ بهدف توطين عشرين ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022م، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
25,738
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,353
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,446
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,436

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة