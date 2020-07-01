شرطة الرياض تقبض على 3 مواطنين روَّجوا قطعًا أثرية مزوَّرة

على هيئة أحجار طبيعية ومخطوطات ومنحوتات حجرية ومجسمات معدنية

ألقت الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض القبض على ثلاثة مواطنين (تتراوح أعمارهم بين العقدَيْن الرابع والخامس)؛ إذ روّجوا لبيع 154 قطعة مزوّرة على هيئة أحجار طبيعية ومخطوطات ومنحوتات حجرية ومجسمات معدنية، وذلك بعد أن قاموا بمعالجتها بمواد كيميائية، وتعريضها لدرجات حرارة مختلفة؛ لتبدو بهيئة أثرية.

صرّح بذلك المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر بن سليمان التويجري، وأكد أن ذلك تم في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتَي الداخلية والثقافة، ممثلة في هيئة التراث لحماية التراث الوطني، والحد من عمليات التهريب والتزوير والبيع غير النظامي للقطع الأثرية، ومراقبة حركة تجارة الآثار بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.