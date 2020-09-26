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"تنمية القصب" تنظم مسابقات للكبار والصغار في الرسم والشعر في حب الوطن

احتفت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية (٩٠) بعدة فعاليات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وتضمنت فعاليات اللجنة طرح مسابقات لجميع فئات المجتمع أعدتها ابتسام الشلهوب بمشاركة عضوات اللجنة النسائية التطوعية؛ إذ تم تنظيم مسابقة خاصة بالأطفال تشمل الرسم المعبر عن حب الوطن والانتماء، سواء كان رسمًا خاصًّا بالعلم أو رسمًا معبرًا عن حب الوطن وحقه علينا.

ونفذت مسابقة الكبار عبارة عن قصيدة شعرية من إبداع المتسابق، أو مقطع فيديو لا تقل مدته عن دقيقة يعبر فيه المتسابق عن منجزات الوطن في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

من جهته أكّد رئيس مجلس اللجنة الدكتور عثمان بن عبد العزيز المنيع، على رصد جوائز قيمة لكل فرع من فروع المسابقة، مثمنًا حرص الجميع على الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية.

وقال المنيع: من ينظر بعين ثاقبة لما كان عليه المواطن قبل أن يقوم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه بتوحيد المملكة تحت راية واحدة؛ حيث كان الجميع يعاني من الجهل والفقر وانعدام الأمن والأمان على النفس والمال والعرض إلى ما نحن عليه الآن من رغد العيش ورخاء ونهضة وأمن وأمان على كافة الأصعدة؛ يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الوطن متذكرين الفضل لمن ضحى من أجل توحيد الوطن تحت راية واحدة، وأبناءه وفضلهم فيما وصلنا إليه من تقدم ورخاء.

وأضاف: "الوطن يعيش فينا قبل أن نعيش فيه؛ لقد طعمنا حبه ونحن في بطون أمهاتنا، وأن حق الوطن علينا أن نذود عنه كل شر ونفديه بأرواحنا ودمائنا، وليعمل كل واحد منا ويبذل قصارى جهده في مجاله ويبدع ليظلّ الوطن دائمًا في القمة.

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"تنمية القصب" تنظم مسابقات للكبار والصغار في الرسم والشعر في حب الوطن
سبق

احتفت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية (٩٠) بعدة فعاليات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وتضمنت فعاليات اللجنة طرح مسابقات لجميع فئات المجتمع أعدتها ابتسام الشلهوب بمشاركة عضوات اللجنة النسائية التطوعية؛ إذ تم تنظيم مسابقة خاصة بالأطفال تشمل الرسم المعبر عن حب الوطن والانتماء، سواء كان رسمًا خاصًّا بالعلم أو رسمًا معبرًا عن حب الوطن وحقه علينا.

ونفذت مسابقة الكبار عبارة عن قصيدة شعرية من إبداع المتسابق، أو مقطع فيديو لا تقل مدته عن دقيقة يعبر فيه المتسابق عن منجزات الوطن في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

من جهته أكّد رئيس مجلس اللجنة الدكتور عثمان بن عبد العزيز المنيع، على رصد جوائز قيمة لكل فرع من فروع المسابقة، مثمنًا حرص الجميع على الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية.

وقال المنيع: من ينظر بعين ثاقبة لما كان عليه المواطن قبل أن يقوم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه بتوحيد المملكة تحت راية واحدة؛ حيث كان الجميع يعاني من الجهل والفقر وانعدام الأمن والأمان على النفس والمال والعرض إلى ما نحن عليه الآن من رغد العيش ورخاء ونهضة وأمن وأمان على كافة الأصعدة؛ يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الوطن متذكرين الفضل لمن ضحى من أجل توحيد الوطن تحت راية واحدة، وأبناءه وفضلهم فيما وصلنا إليه من تقدم ورخاء.

وأضاف: "الوطن يعيش فينا قبل أن نعيش فيه؛ لقد طعمنا حبه ونحن في بطون أمهاتنا، وأن حق الوطن علينا أن نذود عنه كل شر ونفديه بأرواحنا ودمائنا، وليعمل كل واحد منا ويبذل قصارى جهده في مجاله ويبدع ليظلّ الوطن دائمًا في القمة.

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
12:27 PM

"تنمية القصب" تنظم مسابقات للكبار والصغار في الرسم والشعر في حب الوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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احتفت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية (٩٠) بعدة فعاليات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وتضمنت فعاليات اللجنة طرح مسابقات لجميع فئات المجتمع أعدتها ابتسام الشلهوب بمشاركة عضوات اللجنة النسائية التطوعية؛ إذ تم تنظيم مسابقة خاصة بالأطفال تشمل الرسم المعبر عن حب الوطن والانتماء، سواء كان رسمًا خاصًّا بالعلم أو رسمًا معبرًا عن حب الوطن وحقه علينا.

ونفذت مسابقة الكبار عبارة عن قصيدة شعرية من إبداع المتسابق، أو مقطع فيديو لا تقل مدته عن دقيقة يعبر فيه المتسابق عن منجزات الوطن في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

من جهته أكّد رئيس مجلس اللجنة الدكتور عثمان بن عبد العزيز المنيع، على رصد جوائز قيمة لكل فرع من فروع المسابقة، مثمنًا حرص الجميع على الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية.

وقال المنيع: من ينظر بعين ثاقبة لما كان عليه المواطن قبل أن يقوم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه بتوحيد المملكة تحت راية واحدة؛ حيث كان الجميع يعاني من الجهل والفقر وانعدام الأمن والأمان على النفس والمال والعرض إلى ما نحن عليه الآن من رغد العيش ورخاء ونهضة وأمن وأمان على كافة الأصعدة؛ يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الوطن متذكرين الفضل لمن ضحى من أجل توحيد الوطن تحت راية واحدة، وأبناءه وفضلهم فيما وصلنا إليه من تقدم ورخاء.

وأضاف: "الوطن يعيش فينا قبل أن نعيش فيه؛ لقد طعمنا حبه ونحن في بطون أمهاتنا، وأن حق الوطن علينا أن نذود عنه كل شر ونفديه بأرواحنا ودمائنا، وليعمل كل واحد منا ويبذل قصارى جهده في مجاله ويبدع ليظلّ الوطن دائمًا في القمة.

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