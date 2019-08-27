النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صُنع في السعودية" يشارك في المؤتمر الدولي للتمور في نسخته الثانية

يهدف إلى إيجاد منصة عالمية لتطوير قطاع النخيل

شارك برنامج "صُنع في السعودية" في المؤتمر الدولي للتمور بنسخته الثانية، الذي ينظمه المركز الوطني للنخيل والتمور في مركز النخلة بمدينة التمور ببريدة اليوم، بحضور عددٍ من الباحثين من مختلف دول العالم.

وثمّن المشرف العام على البرنامج فيصل المغلوث جهود المملكة في الحفاظ على الجودة وتشجيع صادرات التمور، مشيرًا إلى مشاركة برنامج "صُنع في السعودية" بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي للتمور كأول مشاركة بمعرض محلي، وذلك ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والتعريف بالبرنامج ورؤيته ومستهدفاته.

ويهدف المؤتمر إلى إيجاد منصة عالمية لتطوير قطاع النخيل والتمور، وإيجاد فرص جديدة للتمور على الصعيد الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دعم تبادل الخبرات المعرفية والتجارية بين مصدري ومستوردي التمور، وتشجيع تسويق التمور، وتعزيز كل ما يتعلق بزراعة النخيل، وتجويد إنتاجها، بما يحقق التطلعات المأمولة من رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن برنامج "صُنِع في السعودية" الذي أطلقته هيئة تنمية الصادرات السعودية في شهر مارس الماضي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، والذي يهدف إلى زيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية، والإسهام في تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي. يُعدّ محركًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يُسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية، وصولاً إلى إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 % ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50 % بحلول عام 2030م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صُنع في السعودية" يشارك في المؤتمر الدولي للتمور في نسخته الثانية
سبق

شارك برنامج "صُنع في السعودية" في المؤتمر الدولي للتمور بنسخته الثانية، الذي ينظمه المركز الوطني للنخيل والتمور في مركز النخلة بمدينة التمور ببريدة اليوم، بحضور عددٍ من الباحثين من مختلف دول العالم.

وثمّن المشرف العام على البرنامج فيصل المغلوث جهود المملكة في الحفاظ على الجودة وتشجيع صادرات التمور، مشيرًا إلى مشاركة برنامج "صُنع في السعودية" بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي للتمور كأول مشاركة بمعرض محلي، وذلك ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والتعريف بالبرنامج ورؤيته ومستهدفاته.

ويهدف المؤتمر إلى إيجاد منصة عالمية لتطوير قطاع النخيل والتمور، وإيجاد فرص جديدة للتمور على الصعيد الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دعم تبادل الخبرات المعرفية والتجارية بين مصدري ومستوردي التمور، وتشجيع تسويق التمور، وتعزيز كل ما يتعلق بزراعة النخيل، وتجويد إنتاجها، بما يحقق التطلعات المأمولة من رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن برنامج "صُنِع في السعودية" الذي أطلقته هيئة تنمية الصادرات السعودية في شهر مارس الماضي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، والذي يهدف إلى زيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية، والإسهام في تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي. يُعدّ محركًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يُسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية، وصولاً إلى إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 % ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50 % بحلول عام 2030م.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
10:35 PM

"صُنع في السعودية" يشارك في المؤتمر الدولي للتمور في نسخته الثانية

يهدف إلى إيجاد منصة عالمية لتطوير قطاع النخيل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
751

شارك برنامج "صُنع في السعودية" في المؤتمر الدولي للتمور بنسخته الثانية، الذي ينظمه المركز الوطني للنخيل والتمور في مركز النخلة بمدينة التمور ببريدة اليوم، بحضور عددٍ من الباحثين من مختلف دول العالم.

وثمّن المشرف العام على البرنامج فيصل المغلوث جهود المملكة في الحفاظ على الجودة وتشجيع صادرات التمور، مشيرًا إلى مشاركة برنامج "صُنع في السعودية" بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي للتمور كأول مشاركة بمعرض محلي، وذلك ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والتعريف بالبرنامج ورؤيته ومستهدفاته.

ويهدف المؤتمر إلى إيجاد منصة عالمية لتطوير قطاع النخيل والتمور، وإيجاد فرص جديدة للتمور على الصعيد الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دعم تبادل الخبرات المعرفية والتجارية بين مصدري ومستوردي التمور، وتشجيع تسويق التمور، وتعزيز كل ما يتعلق بزراعة النخيل، وتجويد إنتاجها، بما يحقق التطلعات المأمولة من رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن برنامج "صُنِع في السعودية" الذي أطلقته هيئة تنمية الصادرات السعودية في شهر مارس الماضي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، والذي يهدف إلى زيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية، والإسهام في تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي. يُعدّ محركًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يُسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية، وصولاً إلى إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 % ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50 % بحلول عام 2030م.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,087
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,716
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,592

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة