النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المالكي" مديرًا لوحدة الثروة السمكية بجدة

أصدر المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، قرارًا بتكليف المهندس إبراهيم بن عوض أحمد المالكي مديرًا لوحدة الثروة السمكية بجدة.

ويُعد "المالكي" من الكفاءات بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"المالكي" مديرًا لوحدة الثروة السمكية بجدة
سبق

أصدر المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، قرارًا بتكليف المهندس إبراهيم بن عوض أحمد المالكي مديرًا لوحدة الثروة السمكية بجدة.

ويُعد "المالكي" من الكفاءات بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
12:32 AM

"المالكي" مديرًا لوحدة الثروة السمكية بجدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
396

أصدر المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، قرارًا بتكليف المهندس إبراهيم بن عوض أحمد المالكي مديرًا لوحدة الثروة السمكية بجدة.

ويُعد "المالكي" من الكفاءات بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,066
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,608
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,976
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,520

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة