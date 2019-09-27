وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير؛ على هامش الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير؛ على هامش الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير؛ على هامش الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير؛ على هامش الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.