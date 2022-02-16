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رئيس الوزراء التونسي المكلّف يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

تتألف من 31 عضواً بين وزراء وكُتاب دولة

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلّف إلياس الفخفاخ؛ أمس، تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن الحكومة المعلنة كانت ثمرة مشاورات بين الأحزاب والكتل البرلمانية، وتتألف من 31 عضواً، بين وزراء وكُتاب دولة.

وقال الفخفاخ: "إنه أبلغ رئيس الدولة قيس سعيّد؛ بحصيلة المشاورات التي أجراها مع الشركاء، التي شهدت تقدماً على صعيد أسس التعاقد الحكومي من حيث المبادئ والمقاربة الحكومية ودعائم المرحلة سواء العاجلة أو متوسطة المدى، وأيضاً من حيث آليات العمل وتركيبة الحكومة".

إلياس الفخفاخ تونس

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس الوزراء التونسي المكلّف يعلن تشكيل الحكومة الجديدة
سبق

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلّف إلياس الفخفاخ؛ أمس، تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن الحكومة المعلنة كانت ثمرة مشاورات بين الأحزاب والكتل البرلمانية، وتتألف من 31 عضواً، بين وزراء وكُتاب دولة.

وقال الفخفاخ: "إنه أبلغ رئيس الدولة قيس سعيّد؛ بحصيلة المشاورات التي أجراها مع الشركاء، التي شهدت تقدماً على صعيد أسس التعاقد الحكومي من حيث المبادئ والمقاربة الحكومية ودعائم المرحلة سواء العاجلة أو متوسطة المدى، وأيضاً من حيث آليات العمل وتركيبة الحكومة".

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
08:12 AM

رئيس الوزراء التونسي المكلّف يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

تتألف من 31 عضواً بين وزراء وكُتاب دولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلّف إلياس الفخفاخ؛ أمس، تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن الحكومة المعلنة كانت ثمرة مشاورات بين الأحزاب والكتل البرلمانية، وتتألف من 31 عضواً، بين وزراء وكُتاب دولة.

وقال الفخفاخ: "إنه أبلغ رئيس الدولة قيس سعيّد؛ بحصيلة المشاورات التي أجراها مع الشركاء، التي شهدت تقدماً على صعيد أسس التعاقد الحكومي من حيث المبادئ والمقاربة الحكومية ودعائم المرحلة سواء العاجلة أو متوسطة المدى، وأيضاً من حيث آليات العمل وتركيبة الحكومة".

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