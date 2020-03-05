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بسبب كورونا.. بيان رسمي للفيفا عن تأجيل التصفيات الآسيوية للمونديال

أكد أن صحة وسلامة الفاعلين في مباريات كرة القدم على رأس الأولويات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالاتفاق مع الاتحاد الآسيوي، تقديم اقتراح رسمي لتأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وأجرى الاتحادان الدولي "FIFA" والآسيوي "AFC" لكرة القدم، اجتماعًا في مقر "الفيفا" اليوم الخميس، لمناقشة أنشطة كرة القدم في آسيا.

وقال الاتحاد الدولي عبر موقعه: بالنسبة لكل من "FIFA" و"AFC"، تظل صحة وسلامة جميع الفاعلين في مباريات كرة القدم على رأس الأولويات. وعلى هذا الأساس، سيتم الآن إخطار الاتحادات الأعضاء المعنية باقتراح رسمي لتأجيل المباريات القادمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وسيقدم FIFA وAFC إحاطة بشأن هذه المباريات في الأيام المقبلة بعد التشاور مع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتضمنت الموضوعات الأخرى التي تمت مناقشتها مواجهة كوريا الجنوبية والصين في التصفيات الأولمبية للسيدات، بالإضافة إلى بطولة آسيا لكرة الصالات تركمانستان 2020.

وسيواصل FIFA مراقبة الوضع فيما يتعلق بـ COVID-19 ، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء. كما يمكن تقديم معلومات عن المباريات الدولية الأخرى من قبل الاتحاد القاري أو المحلي المعني.

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بسبب كورونا.. بيان رسمي للفيفا عن تأجيل التصفيات الآسيوية للمونديال
سبق

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالاتفاق مع الاتحاد الآسيوي، تقديم اقتراح رسمي لتأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وأجرى الاتحادان الدولي "FIFA" والآسيوي "AFC" لكرة القدم، اجتماعًا في مقر "الفيفا" اليوم الخميس، لمناقشة أنشطة كرة القدم في آسيا.

وقال الاتحاد الدولي عبر موقعه: بالنسبة لكل من "FIFA" و"AFC"، تظل صحة وسلامة جميع الفاعلين في مباريات كرة القدم على رأس الأولويات. وعلى هذا الأساس، سيتم الآن إخطار الاتحادات الأعضاء المعنية باقتراح رسمي لتأجيل المباريات القادمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وسيقدم FIFA وAFC إحاطة بشأن هذه المباريات في الأيام المقبلة بعد التشاور مع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتضمنت الموضوعات الأخرى التي تمت مناقشتها مواجهة كوريا الجنوبية والصين في التصفيات الأولمبية للسيدات، بالإضافة إلى بطولة آسيا لكرة الصالات تركمانستان 2020.

وسيواصل FIFA مراقبة الوضع فيما يتعلق بـ COVID-19 ، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء. كما يمكن تقديم معلومات عن المباريات الدولية الأخرى من قبل الاتحاد القاري أو المحلي المعني.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
05:00 PM

بسبب كورونا.. بيان رسمي للفيفا عن تأجيل التصفيات الآسيوية للمونديال

أكد أن صحة وسلامة الفاعلين في مباريات كرة القدم على رأس الأولويات

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محمد البقمي - الرياض
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالاتفاق مع الاتحاد الآسيوي، تقديم اقتراح رسمي لتأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وأجرى الاتحادان الدولي "FIFA" والآسيوي "AFC" لكرة القدم، اجتماعًا في مقر "الفيفا" اليوم الخميس، لمناقشة أنشطة كرة القدم في آسيا.

وقال الاتحاد الدولي عبر موقعه: بالنسبة لكل من "FIFA" و"AFC"، تظل صحة وسلامة جميع الفاعلين في مباريات كرة القدم على رأس الأولويات. وعلى هذا الأساس، سيتم الآن إخطار الاتحادات الأعضاء المعنية باقتراح رسمي لتأجيل المباريات القادمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وسيقدم FIFA وAFC إحاطة بشأن هذه المباريات في الأيام المقبلة بعد التشاور مع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتضمنت الموضوعات الأخرى التي تمت مناقشتها مواجهة كوريا الجنوبية والصين في التصفيات الأولمبية للسيدات، بالإضافة إلى بطولة آسيا لكرة الصالات تركمانستان 2020.

وسيواصل FIFA مراقبة الوضع فيما يتعلق بـ COVID-19 ، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء. كما يمكن تقديم معلومات عن المباريات الدولية الأخرى من قبل الاتحاد القاري أو المحلي المعني.

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