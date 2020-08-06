وبلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين حتى الخامس من أغسطس 84528؛ بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 عند 4634.

قالت لجنة الصحة العامة في الصين: إن السلطات سجلت 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي.

الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-06 قالت لجنة الصحة العامة في الصين: إن السلطات سجلت 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي. وبلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين حتى الخامس من أغسطس 84528؛ بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 عند 4634.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 08:46 AM

الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي العدد الإجمالي للإصابات 84528 والوفيات 4634





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قالت لجنة الصحة العامة في الصين: إن السلطات سجلت 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين حتى الخامس من أغسطس 84528؛ بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 عند 4634.