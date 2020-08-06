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الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي

العدد الإجمالي للإصابات 84528 والوفيات 4634

قالت لجنة الصحة العامة في الصين: إن السلطات سجلت 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين حتى الخامس من أغسطس 84528؛ بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 عند 4634.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي
سبق

قالت لجنة الصحة العامة في الصين: إن السلطات سجلت 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين حتى الخامس من أغسطس 84528؛ بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 عند 4634.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
08:46 AM

الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي

العدد الإجمالي للإصابات 84528 والوفيات 4634

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت لجنة الصحة العامة في الصين: إن السلطات سجلت 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين حتى الخامس من أغسطس 84528؛ بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 عند 4634.

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