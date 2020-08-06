الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي

قالت لجنة الصحة العامة في الصين: إن السلطات سجلت 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي.
وبلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين حتى الخامس من أغسطس 84528؛ بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 عند 4634.
قالت لجنة الصحة العامة في الصين: إن السلطات سجلت 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي.
وبلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين حتى الخامس من أغسطس 84528؛ بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 عند 4634.الصين فيروس كورونا الجديد
قالت لجنة الصحة العامة في الصين: إن السلطات سجلت 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي.
وبلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين حتى الخامس من أغسطس 84528؛ بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 عند 4634.
قالت لجنة الصحة العامة في الصين: إن السلطات سجلت 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي.
وبلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين حتى الخامس من أغسطس 84528؛ بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 عند 4634.