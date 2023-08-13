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أجواء صيفية مقبولة نهارًا ومعتدلة ليلًا.. الحصيني يرسم خارطة هطولات الخميس

قال: نشاط للرياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية والشمالية ومكة

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، نشاطًا للرياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية والشمالية، وأجواء صيفية حارة نهارًا ومعتدلة ليلًا، وهطولات مطرية بأجزاء متفرقة.

وقال عبر حسابه في "تويتر" صباح اليوم: تعيش المملكة والخليج أجواء صيفية حارة مقبولة نهارًا، وتميل للحرارة أول الليل ومعتدلة آخره، والحرارة حول معدلاتها؛ بل بعض المدن أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة.

وأضاف: متوقع اليوم الخميس 23/ 12/ 1441هـ نشاط للرياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية والشمالية، ويشمل نشاط الرياح من متوسطة إلى شبه قوية في مكة والساحل الغربي حتى شمال جازان.

وتابع: متوقع اليوم الخميس 23/ 12/ 1441هـ وليلة الجمعة -بإذن الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من عسير وجازان واليمن وسلطنة عمان.

عبدالعزيز الحصيني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أجواء صيفية مقبولة نهارًا ومعتدلة ليلًا.. الحصيني يرسم خارطة هطولات الخميس
سبق

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، نشاطًا للرياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية والشمالية، وأجواء صيفية حارة نهارًا ومعتدلة ليلًا، وهطولات مطرية بأجزاء متفرقة.

وقال عبر حسابه في "تويتر" صباح اليوم: تعيش المملكة والخليج أجواء صيفية حارة مقبولة نهارًا، وتميل للحرارة أول الليل ومعتدلة آخره، والحرارة حول معدلاتها؛ بل بعض المدن أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة.

وأضاف: متوقع اليوم الخميس 23/ 12/ 1441هـ نشاط للرياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية والشمالية، ويشمل نشاط الرياح من متوسطة إلى شبه قوية في مكة والساحل الغربي حتى شمال جازان.

وتابع: متوقع اليوم الخميس 23/ 12/ 1441هـ وليلة الجمعة -بإذن الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من عسير وجازان واليمن وسلطنة عمان.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
08:34 AM

أجواء صيفية مقبولة نهارًا ومعتدلة ليلًا.. الحصيني يرسم خارطة هطولات الخميس

قال: نشاط للرياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية والشمالية ومكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، نشاطًا للرياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية والشمالية، وأجواء صيفية حارة نهارًا ومعتدلة ليلًا، وهطولات مطرية بأجزاء متفرقة.

وقال عبر حسابه في "تويتر" صباح اليوم: تعيش المملكة والخليج أجواء صيفية حارة مقبولة نهارًا، وتميل للحرارة أول الليل ومعتدلة آخره، والحرارة حول معدلاتها؛ بل بعض المدن أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة.

وأضاف: متوقع اليوم الخميس 23/ 12/ 1441هـ نشاط للرياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية والشمالية، ويشمل نشاط الرياح من متوسطة إلى شبه قوية في مكة والساحل الغربي حتى شمال جازان.

وتابع: متوقع اليوم الخميس 23/ 12/ 1441هـ وليلة الجمعة -بإذن الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من عسير وجازان واليمن وسلطنة عمان.

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