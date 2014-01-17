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موجة باردة تضرب تبوك والثلوج الخفيفة تتساقط على جبل اللوز

"الزعاق": الفرصة مواتية لتشكل موجة ثلجية مساء اليوم الاثنين

تواجه منطقة تبوك، منذ ساعات فجر اليوم، موجة باردة تتمثل في انخفاض درجات الحرارة إلى قرابة الصفر المئوي.

وفي شمال غرب تبوك وتحديدًا في جبل اللوز؛ تساقطت الثلوج على قمة الجبل ولم تكن بالكثافة المتوقعة، حيث نسبة ارتفاع الثلج سنتميتر واحد ولكن الفرصة مهيأة لكثافة أعلى فجر غداً الثلاثاء.
وبخصوص مرتفعات علقان والظهر؛ فقد شهدت تساقط الثلج القطني وما يسمى "سليت" وهو الذي يذوب فور وصوله إلى الأرض.

ومن المتوقع أن تشهد مرتفعات جنوب تبوك مساء اليوم الاثنين وفجر غدٍ الثلاثاء موجة باردة جداً والفرصة مهيأة لتساقط الثلوج عليها.
من ناحيته، قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق: الفرصة مازالت مواتية لتشكل موجة ثلجية مساء اليوم الاثنين على مرتفعات تبوك وجنوبها نواحي الحرة جهة العنبة وعين الأخضر والبيضاء ورحيب والبديعة وجبل شيبان وجبل وتر والمعظم.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أعلن أنه وبمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة وتكون الضباب على أجزاء من مناطق ذكر منها أجزاء من منطقة تبوك ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها (جبل اللوز –علقان) يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة على تلك المناطق.

وأعلن الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي في تويتر أن الدفاع المدني بمنطقة تبوك يتابع ميدانيًا الحالة المناخية في المنطقة، وهو على جاهزية تامة لأي حالات طارئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موجة باردة تضرب تبوك والثلوج الخفيفة تتساقط على جبل اللوز
سبق

تواجه منطقة تبوك، منذ ساعات فجر اليوم، موجة باردة تتمثل في انخفاض درجات الحرارة إلى قرابة الصفر المئوي.

وفي شمال غرب تبوك وتحديدًا في جبل اللوز؛ تساقطت الثلوج على قمة الجبل ولم تكن بالكثافة المتوقعة، حيث نسبة ارتفاع الثلج سنتميتر واحد ولكن الفرصة مهيأة لكثافة أعلى فجر غداً الثلاثاء.
وبخصوص مرتفعات علقان والظهر؛ فقد شهدت تساقط الثلج القطني وما يسمى "سليت" وهو الذي يذوب فور وصوله إلى الأرض.

ومن المتوقع أن تشهد مرتفعات جنوب تبوك مساء اليوم الاثنين وفجر غدٍ الثلاثاء موجة باردة جداً والفرصة مهيأة لتساقط الثلوج عليها.
من ناحيته، قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق: الفرصة مازالت مواتية لتشكل موجة ثلجية مساء اليوم الاثنين على مرتفعات تبوك وجنوبها نواحي الحرة جهة العنبة وعين الأخضر والبيضاء ورحيب والبديعة وجبل شيبان وجبل وتر والمعظم.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أعلن أنه وبمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة وتكون الضباب على أجزاء من مناطق ذكر منها أجزاء من منطقة تبوك ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها (جبل اللوز –علقان) يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة على تلك المناطق.

وأعلن الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي في تويتر أن الدفاع المدني بمنطقة تبوك يتابع ميدانيًا الحالة المناخية في المنطقة، وهو على جاهزية تامة لأي حالات طارئة.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
02:43 PM

موجة باردة تضرب تبوك والثلوج الخفيفة تتساقط على جبل اللوز

"الزعاق": الفرصة مواتية لتشكل موجة ثلجية مساء اليوم الاثنين

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نواف الغضوري - تبوك
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تواجه منطقة تبوك، منذ ساعات فجر اليوم، موجة باردة تتمثل في انخفاض درجات الحرارة إلى قرابة الصفر المئوي.

وفي شمال غرب تبوك وتحديدًا في جبل اللوز؛ تساقطت الثلوج على قمة الجبل ولم تكن بالكثافة المتوقعة، حيث نسبة ارتفاع الثلج سنتميتر واحد ولكن الفرصة مهيأة لكثافة أعلى فجر غداً الثلاثاء.
وبخصوص مرتفعات علقان والظهر؛ فقد شهدت تساقط الثلج القطني وما يسمى "سليت" وهو الذي يذوب فور وصوله إلى الأرض.

ومن المتوقع أن تشهد مرتفعات جنوب تبوك مساء اليوم الاثنين وفجر غدٍ الثلاثاء موجة باردة جداً والفرصة مهيأة لتساقط الثلوج عليها.
من ناحيته، قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق: الفرصة مازالت مواتية لتشكل موجة ثلجية مساء اليوم الاثنين على مرتفعات تبوك وجنوبها نواحي الحرة جهة العنبة وعين الأخضر والبيضاء ورحيب والبديعة وجبل شيبان وجبل وتر والمعظم.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أعلن أنه وبمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة وتكون الضباب على أجزاء من مناطق ذكر منها أجزاء من منطقة تبوك ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها (جبل اللوز –علقان) يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة على تلك المناطق.

وأعلن الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي في تويتر أن الدفاع المدني بمنطقة تبوك يتابع ميدانيًا الحالة المناخية في المنطقة، وهو على جاهزية تامة لأي حالات طارئة.

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