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"هيئة النقل" تمدّد مهلة العمل في نشاط توجيه المركبات للسيارات موديلات 2016 و2017

اشترطت ألا تقل المسافة بين مركزَي المحورَيْن لجميع السيارات العاملة بالنشاط عن 2.70 متر

أعلنت الهيئة العامة للنقل تمديد مهلة العمل في نشاط توجيه المركبات للسيارات موديلات 2016 و2017.

وأوضحت الهيئة على حسابها الرسمي بـ "تويتر"، أنه سيتم السماح لموديلات 2016 بالعمل في النشاط حتى 1 يونيو 2022، أما فيما يخص موديلات عام 2017 فسيكون ذلك حتى 1 سبتمبر 2022.

واشترطت الهيئة ألا تقل المسافة بين مركزَي المحورَيْن لجميع السيارات العاملة بالنشاط عن 2.70 متر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة النقل" تمدّد مهلة العمل في نشاط توجيه المركبات للسيارات موديلات 2016 و2017
سبق

أعلنت الهيئة العامة للنقل تمديد مهلة العمل في نشاط توجيه المركبات للسيارات موديلات 2016 و2017.

وأوضحت الهيئة على حسابها الرسمي بـ "تويتر"، أنه سيتم السماح لموديلات 2016 بالعمل في النشاط حتى 1 يونيو 2022، أما فيما يخص موديلات عام 2017 فسيكون ذلك حتى 1 سبتمبر 2022.

واشترطت الهيئة ألا تقل المسافة بين مركزَي المحورَيْن لجميع السيارات العاملة بالنشاط عن 2.70 متر

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
09:11 AM

"هيئة النقل" تمدّد مهلة العمل في نشاط توجيه المركبات للسيارات موديلات 2016 و2017

اشترطت ألا تقل المسافة بين مركزَي المحورَيْن لجميع السيارات العاملة بالنشاط عن 2.70 متر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للنقل تمديد مهلة العمل في نشاط توجيه المركبات للسيارات موديلات 2016 و2017.

وأوضحت الهيئة على حسابها الرسمي بـ "تويتر"، أنه سيتم السماح لموديلات 2016 بالعمل في النشاط حتى 1 يونيو 2022، أما فيما يخص موديلات عام 2017 فسيكون ذلك حتى 1 سبتمبر 2022.

واشترطت الهيئة ألا تقل المسافة بين مركزَي المحورَيْن لجميع السيارات العاملة بالنشاط عن 2.70 متر

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,221
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,238
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,688
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,591

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