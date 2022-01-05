"هيئة النقل" تمدّد مهلة العمل في نشاط توجيه المركبات للسيارات موديلات 2016 و2017

اشترطت ألا تقل المسافة بين مركزَي المحورَيْن لجميع السيارات العاملة بالنشاط عن 2.70 متر

أعلنت الهيئة العامة للنقل تمديد مهلة العمل في نشاط توجيه المركبات للسيارات موديلات 2016 و2017.

وأوضحت الهيئة على حسابها الرسمي بـ "تويتر"، أنه سيتم السماح لموديلات 2016 بالعمل في النشاط حتى 1 يونيو 2022، أما فيما يخص موديلات عام 2017 فسيكون ذلك حتى 1 سبتمبر 2022.

واشترطت الهيئة ألا تقل المسافة بين مركزَي المحورَيْن لجميع السيارات العاملة بالنشاط عن 2.70 متر