لعدم اكتمال النصاب القانوني .. تأجيل الجمعية العمومية لنادي النصر

أعلن رئيس اللجنة العامة للانتخابات تأجيل عقد الجمعية العمومية لنادي النصر؛ نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية، على أن يعلن الموعد في وقتٍ لاحق.



وشهدت الجمعية العمومية تواجد ثلاثة مرشحين لرئاسة النادي من أصل خمسة مرشحين؛ وهم: صالح الأطرم، ونصر النصر، وصفوان السويكت، وذلك بعد انسحاب تركي الدهام وإبراهيم العثمان.



حيث بلغ عدد الحاضرين في الجمعية العمومية لنادي النصر، 30 عضوًا من أصل 67، وبلغت القوة التصويتية الحاضرة 21٪.



ومن المتوقع أن تحدد الهيئة العامة للانتخابات في الساعات القليلة القادمة موعداً جديداً لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي النصر، وفيه ستنعقد الجمعية بتجاوز القوة التصويتية الحاضرة بما نسبته 25% من المجموع الكلي للأصوات؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرتان (2، 3) من المادة (16) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.



وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في المرة الثانية سيتم عقد الجمعية بعدد القوة التصويتية الحاضرة دون تحديد نصاب معين، كما ستتم عملية الاقتراع لانتخاب المرشحين وفقًا لأسلوب التصويت التراكمي استنادًا إلى ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (78) من اللائحة.



وذلك وفقاً لما ذكرته اللجنة العامة للانتخابات في بيانها الصادر يوم الأحد الماضي، والتي أوضحت فيه إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لنادي النصر.



يشار إلى أن الدكتور صفوان السويكت المرشح لرئاسة النادي، صرح اليوم بأنه سيسحب ملف ترشحه من سباق الرئاسة إذا لم يحضر أعضاء القائمة الذهبية اجتماع الجمعية العمومية أو امتنعوا عن التصويت.

